勵駿昨停牌 料涉出售股權 買家料為賭廳集團 周錦輝：不便透露

明報記者 陳偉燊

勵駿昨停牌前股價報0.96元，市值約59.5億元。勵駿聯席主席周錦輝回應本報查詢時稱暫不能透露詳情。集團發言人補充，或要多待數天才能進一步交代具體情况。

勵駿發言人：待數天交代具體情况

勵駿股價在昨早停牌前，即於上周四及五已經連升兩日，上周五股價更單日升6.67%，成交股數比平日大增近85%，達到420.1萬股。非執行董事兼聯席主席唐家榮則自5月下旬至7月，共分10個交易日沽出152.9萬股，套現160.812萬元，減持勵駿0.02%，持股比重降至0.11%。

停牌前股價連升兩日 上周五升逾半成

市場盛傳，有「名列澳門五大」的賭廳集團有意收購勵駿，據本報了解，當中包括德晉或廣東集團等級數的賭廳集團，有意入股或收購勵駿。在此之前，澳門方面曾有消息傳言，有多個賭廳集團對勵駿位於新口岸佔地龐大的漁人碼頭感到興趣，據稱出價比勵駿市值更高，但是最終不了了之。

傳德晉等有意收購

在8月初執行董事及行政總裁陳美儀在8月份上旬接受本報訪問時表示，公司並無放盤，亦無意放棄澳門市場，更沒有簽署任何買賣協議。當時周錦輝更笑言「公司已經上市，投資者喜歡便到市場買公司股票吧！」

現時勵駿旗下主要在澳門經營漁人碼頭，及在該項目內的勵宮、巴比倫及位於置地廣場內的娛樂場，另營運老撾沙灣拿吉的綜合度假村，和正於非洲佛得角興建新型度假村。同時其亦在橫琴龐都收租項目持有股權。

賭王三太為第3大股東

目前勵駿最大股東為持股29.89%的周錦輝夫婦，手上股份市值約17.78億元。何鴻燊早年將攤佔漁人碼頭的股權撥歸三太，其後換成勵駿股份，至今持股16.28%，為集團第三大股東。賭王博彩旗艦澳博（0880）亦在勵駿上市時斥資4.8億元入股，目前持有最少3.29%股權，市值約1.96億元。勵駿上市以來，只在2018年度因為出售置地廣場套現46億元後派發過一次特別息每股0.08元，總值約5.01億元。