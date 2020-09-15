國泰8月載客跌98.8％

指架構重組無可避免

林紹波表示，公司已採取果斷措施減少開支，但每月仍消耗15至20億元現金，指會視乎各國放寬或收緊旅遊限制及隔離要求而調整，會繼續全面檢視集團各方面的業務營運，在第四季就未來的營運規模及模式向董事局提出建議。

在載客方面，國泰航空和國泰港龍共載客3.57萬人次，按年跌98.8％。收入乘客千米數按年減少 98.1%。以可用座位千米數計算的運力則下跌 92.2%，即運力恢復7.8%。林紹波表示，個別航線的需求較強，當中前往英國的航班因留學生需求使運載率高達 90%，由中國內地出發、經香港轉機的航班服務於8月中重啟，推動8月下旬客運需求。他預計9月運力恢復至約10%，與10月相若。

兩航空貨運及郵件運載量跌36.7%

在載貨量方面，兩航空公司運載的貨物及郵件合共10.2萬公噸，按年下跌36.7%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少30.3%。運載率上升14.2個百分點至75%。可用運力下跌43.5%。國泰提及，的整體載貨量和載貨率與7月份相若，醫療物資和托運動物的貨流較為活躍，優先快遞的需求亦見理想。