經濟

股票騙局疑再現 Rimbaco單日挫八成

【明報專訊】上市約半年的馬來西亞半新股Rimbaco（1953）昨日股價急瀉八成，見上市以來新低。該股前日收市報1.75元，昨日低開2.9%，開市不足5分鐘急瀉。收市報0.28元，全日成交2.76億元。而於本港網上討論區，約1個月前已有網民發文稱，加入了「騙人股票谷」，背後運作人士對其稱，「下一隻爆升股為1953」。

根據該篇帖文，網民與聲稱可提供「爆升股」的人士聯絡後，要報出預計買入的金額，之後便等待對方通知完成「佈局」，一旦收到通知，則要按通知價格「滿倉買入」。根據WhatsApp截圖，當時對方稱1.53元為買入價，又指買入後可「PM 領取目標止賺價格」。

翻查資料，該篇帖文發出當日（8月18日），Rimbaco收報1.58元，兩日後累升7%至1.69元。該股於9月4日攀升至高位1.82元，若聽從「老師」建議買入，累計有19%賺幅。但若持貨至今，則勁蝕82%。

譚紹興：無持牌畀意見屬違例

本報查詢證監會，該會表示對事件不予置評。香港投資者協會譚紹興認為，類似社交平台的股票騙局多年前在facebook盛行，近期股市交投旺盛，因而騙局再度興盛。他表示，類似騙案調查需時，且頻繁更換平台，難以杜絕。他提醒投資者，僅有持牌代表才能給出投資意見或貼士，否則給出建議的人便是違反條例。

宏高證券投資經理梁杰文亦表示，因近期多了散戶入市，因此騙局愈發常見。但他表示，無論散戶聽從所謂「老師」建議而蝕錢，還是不知情成為炒賣局中的受害者，向監管機構投訴均未必有太大幫助，要成功索償更加接近不可能，投資者唯有自身做好功課，研究股份質素，盡量不沾手細價股。

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