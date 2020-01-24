大摩削恒指目標價12％至24600點

今年第7次調整目標

大摩在最新報告中，將滬深300指數目標下調9.32%至4860點，MSCI中國指數目標價下調3.88%至99點。該行指出，雖然第二季整體企業盈利漸漸回復，不過金融股因為新冠肺炎疫情和利率下行，業績令人失望，因為行業佔恒指比重達48.7%，因此對股市盈利和目標價預期，有更大的負面影響。

大摩亦表示，中美緊張關係不明朗，並會在11月美國總統選舉前持續，是股市最大的風險，美國近日加強打擊中國科技企業，例如傳將中芯（0981）列入貿易黑名單，打擊對半導體和硬體製造企業盈利和估值的增長預期。另外，恒指成分股在9月討論中，出乎市場意料沒將美團加入恒指，也對整體指數的估值和盈利增長略有影響。A股上升過熱、1.6萬億元人民幣A股禁售解除，以及上市數目增長，則會增加A股的波動。

大摩建議，投資者可從中國推動科技國產化的投資主題獲利。因應中國生產和服務業回復，預期消費需求可在第四季回到疫前水平，以及政府推出更多政策鼓勵經濟「內循環」，大摩建議增加內需主題投資。

該行仍然超配中國股票和A股，MSCI中國指數仍有4%的潛在升幅，因為中國經濟恢復強勁、強大的政策支持和資本貨幣保持穩，以及網上經濟繼續支持中國向好。