經濟

貝萊德推恒生科指ETF 入場費1500元

【明報專訊】恒生科技指數由7月底至今推出近個半月，即將再迎一隻新的相關ETF上市。貝萊德推出iShares安碩恒生科技ETF（3067），將於本周四（17日）上市，定價15元，每手100股，入場費1500元。其管理費及每年經常開支為0.25%，暫為同類ETF中最低。

管理費0.25% 同類最低

目前市場上已有3隻恒生科指ETF，競爭激烈。貝萊德亞洲主管陳蕙蘭表示，能給予投資者愈多選擇愈好，市場流動性可更佳。她又相信產品可吸引在中港以外，一些東南亞投資者留意。有別於與其他科指ETF，iShares安碩恒生科技ETF計劃每半年派息一次，一般為5至6月及11至12月，另外3隻ETF都是每年派息一次。

近期科技股明顯回吐，市面上的恒生科指ETF，直至昨天收市，都低於發行價。陳蕙蘭指目前大市較為波動，ETF是一個較佳作多元化投資的選擇。

她又相信中美關係惡化，不影響投資中資科技股，指很多公司的盈利都不一定來自美國，如騰訊（0700）盈利僅有2%來自美國市場。

南方東英恒生科指ETF（3033）上市首日高開後急跌一事，反映買ETF時，要留神每單位資產淨值（NAV）與實際價格是否有明顯偏離。昨日南方東英科指ETF的收市價，較其NAV有1.04%溢價，恒生科指ETF（3032）為溢價0.35%，華夏恒生科技指數ETF（3088）則溢價0.06%。

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