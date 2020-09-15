新經濟股連環配股抽資百億 小米創辦人套近80億 恒大汽車籌近30億

明報記者 蔡穎霖

小米昨天收報23.55元，升1.29%。據銷售文件顯示，今次配股由高盛安排，完成後，林斌餘下持股將設有5年禁售期。今次每股配售價介乎22.55元至22.85元，較昨天小米收市價23.55元折讓2.97%至4.25%。

林斌持股降至一成 設5年禁售期

根據聯交所股權披露，林斌此前持有約4.8億股B類股份，配售完成後將餘下僅約1.3億股。連同其持有約23.77億股A類特權股，林斌持股量降至僅約一成。

小米「二當家」林斌去年8月首度減持，沽出4130.7萬股集團股份，套現近4億元，由於當時小米股價仍然低迷，惹來散戶抨擊，他隨即在微博發文稱「我愛小米，自願承諾未來12個月不再減持」。林斌今次亦恪守承諾，事隔逾一年才再度出貨。而林斌去年售股後，小米曾表示他會將部分資金用作公益。而昨日再度配股，小米則表示「沒有回應」。

至於另一隻「倍升股」恒大汽車，昨日收市後亦宣布配售8834萬股，另按反應可額外配售4417萬股。以配售價22.65元計，集資最多近30億元。銷售文件顯示，是次配售將受90天禁售期限制，配售價則較昨日收市28.3元，折讓19.96%。不過暫時未知該股是次配售的具體用途。今次配售行動，為該集團於今年8月正式定名為恒大汽車後，首次配售集資行動。恒大汽車昨天收報28.3元，無升跌。

信義能源配售新股集近9億

另外，昨日同日配股的還有信義能源（3868）。集團昨日上午宣布，向中國人壽及高瓴資本配售約3.58億股新股，配售價為每股2.5元，較上周五收市價2.72元折讓8.09%，集資約8.95億元。該股昨日升逾一成，收報3.02元。

科技股反彈 恒指漲136點

四大熱門中資科技股「ATMX」昨全線上揚，騰訊（0700）撐起大市，升2.62%，收報529.5元，貢獻恒指63點；阿里巴巴（9988）收報268.2元，升0.83%；美團（3690）收報244.6元，升0.74%。受8月出貨量升的利好因素帶動，舜宇光學（2382）收報123.7元，升4.56%，成為表現最好藍籌；另一手機孖寶瑞聲科技（2018）升2.52%，收報46.85元。恒生指數昨天收報24,640點，升136點或0.56%；恒生科技指數則報7317點，升1.94%，勝大市。