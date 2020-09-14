景順香港麥劍豪：風險升溫 強積金宜減股換債

明報記者 王俊騏

全球央行大量放水，使流動性速度加快，比起金融海嘯時聯儲局量寬（QE）資產負債表規模達1至2萬億美元，目前是達到7萬億水平，還有其他央行跟隨。麥劍豪指今輪反彈全由流動性推動，不少企業盈利未恢復，而當盈利及經濟尚未回到正常水平，現時判斷為牛市仍言之尚早。不過對於強積金回報而言，隨流動性持續及疫情續好轉，他相信年底有正回報機會仍然較大。

近期大市上落不定，麥劍豪指市場其實自第二季起波幅已減少，最高峰是3至4月時，但當時美股波幅指數（VIX）未到去年底水平，更遑論金融海嘯時期。故他擔心一旦疫情於冬季再爆發，屆時大市波幅或更勝之前。下個大市波幅觸發點，或來自11月美國大選。麥劍豪認為，如現任總統特朗普成功連任，相信會續以稅務優惠吸引企業回國，有利作生產重組，對市場影響正面。而且，近期特朗普選情有反彈勢頭，歷史上現任總統後上勝出機會較大，但整體形勢仍未明朗，特別今年以郵寄投票會增添變數，仍要留意選情及疫情對大市影響。

11月美國大選 觸發下次市况大波動

今年強積金成員對掌握市場走向或感迷惘，3至4月如採取進取策略，面對股市大跌後要減風險，其後市場又連續反彈4個月，標指都升了逾一成，近期風險又有所增加。如一直策略較進取的，他建議宜先部分獲利，改為中性部署。他解釋，過去金融風暴後股市都見反彈，但分別在於，今年美股只用了三分之一時間由低位反彈，彈幅相當於去年全年的升幅，波幅卻偏低。還有傳統上9月市場較波動，以及中美關係惡化，不排除大市會見5％至10％回調，建議股票基金佔比一直較多的成員，調整組合到股債基金比例到各佔一半或四六比。

不過，他相信中美股市都仍有向上空間，指美國經濟較強及政策穩定，A股也受流動性及國策支持，兩者短中期都有望跑贏其他成熟及新興市場。至於港股看法則中性，有太多不明朗因素，政治風險亦較大，而且早前美股反彈時亦未跟升太多，甚至歐洲及日本股市同期反彈力都勝港股。

配置亞洲股票基金 多元化風險較低

對於強積金成員而言，麥劍豪認為當美元回落時，亞洲股票都可看高一線，建議除了可高配美股外，也可投放到亞洲股票基金。他指亞洲多個國家上半年經歷大選後，政策方向會漸見清晰，經濟對比整個新興市場反彈也較強勁。而且，中港股市都有可能受中美關係影響，亞洲股市則較多元化，風險相對較低，上升空間亦較大，估計中長期回報可望達到8％至9％。

債券市場方面，他較看好全球及亞洲投資級別債，指息差早前一度大幅擴大後已在收窄，反映經濟正在復蘇，並可抵消股市波動影響。至於國債則不宜買，他指隨多個主要央行都長期不加息，目前國債孳息偏低，日後當經濟回穩，政治經濟形勢漸趨明朗，股市有流動性支持，股息高於國債更吸引，可中線逐步再提高股票比例。

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