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海濱花園價量齊升 均呎重返1.3萬

【明報專訊】受惠新冠肺炎疫情緩和，二手成交亦於本月出現價量齊升局面，其中荃灣海濱花園本月首9天已錄得10宗成交，勢將超越上月全月的13宗，平均成交呎價亦按月升約9%至13350元，重返1.3萬元水平。

明報記者 歐陽慧恩

美聯市務經理(銷售)曾偉雄指出，海濱花園20座中層D室，實用453方呎，2房間隔，獲同區上車客以615萬元承接，實呎13576元，屬市價水平。

海濱南岸3房1250萬逼最高紀錄

原業主2017年6月400萬元購入，現帳面獲利215萬元或約54%。曾氏稱，隨着疫情持續緩和，本月成交量有機會創近兩年新高。

部分屋苑亦出現價量齊升，利嘉閣助理分區經理曾淑貞表示，紅磡海濱南岸1座高層D室，實用約589方呎，3房間隔，享海景，近日連租約以1250萬元成交，實呎21,222元，據悉去年6月屋苑7座高層C室，間隔及面積均與上述單位相若，亦屬海景單位，以1300萬元易手，實呎22,033元，創下屋苑最高成交價和呎價紀錄，而是次成交單位僅較該成交低約4%。原業主2010年以約598萬元買入，帳面獲利約652萬元或逾1倍。

青怡凶宅同層3房低市價近兩成沽

青衣青怡花園則有凶宅同層單位易手。中原分行區域營業經理陳輝麟表示，屋苑7座高層D室，實用547方呎，3房間隔，新近以698萬元沽出，實呎12,760元，較同類正常單位市價低16％。據悉，同層另一單位於2009年，曾有一名婦人在內吊頸自殺身亡。而該凶宅同層戶原業主，於2016年以428萬元購入上址，帳面賺270萬元或63％

香島4房2638萬沽 3年半實蝕近兩成

另外，部分「半新盤」仍屢錄蝕讓成交。市場消息指，何文田皓畋9座低層F室，實用581方呎，2房間隔，以1180萬元易手，實呎20309元，較屋苑同類單位市價低約5%。原業主2017年初以1232萬元一手入市，帳面蝕讓約52萬元或4%，若連同入市稅項及雜費計，實蝕約110萬元或9%。美聯助理區域經理周永業指，筲箕灣香島2座高層A室，實用1188方呎，屬4房雙套連儲物室間隔，以2638萬元沽出，實呎22,205元，成交價較同類市價低約一成。原業主於2017年4月以3038萬元購入，帳面蝕400萬元或13％，若連同入市稅項及雜費計，料實蝕約550萬元或18%，為屋苑最大宗蝕讓個案。

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