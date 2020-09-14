李志成：新居屋爭崩頭 不如二手尋寶

細看今期四個屋苑，位處鑽石山的屋苑為唯一市區盤，較受買家追捧，其餘三個分別位處沙田、馬鞍山及粉嶺，位置較遠，對比上期略欠吸引，估計今次反應未必如上期可錄31萬宗申請。但在僧多粥少情况下，相信申請人的中籤率不會很高。不過只要做足功課，上車機會絕不止一次，向隅客仍能在居二市場或二手私樓市場尋覓上車筍盤。

政府因應疫情回穩，逐步放寬限聚令，二手睇樓活動及交投趨向活躍，近日不少二手業主仍願意減價吸客，造成價跌量升情况。市場氣氛升溫，發展商亦趁勢加快推盤，多個新盤部署短期推售，一周內天水圍及西營盤兩大新盤連環開價，以貼市價搶攻，未來預計陸續有新盤加入戰圈，項目分佈於不同地區，滿足不同買家的需求，勢將吸納大批購買力追捧。

新盤不乏承接，當中豪宅交投表現標青，反映實力買家對本港樓市有信心。各國央行放水兼實施負利率救市，市場資金充裕，息口低企，突顯磚頭保值的潛力，刺激資金流入物業市場，若未來疫情持續緩和，中港有望恢復通關，屆時北水重臨，相信樓市交投將會更添動力。

香港置業行政總裁

[李志成]