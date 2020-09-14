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布少明

投資策略

布少明：下季豪宅料「旺上加旺」

【明報專訊】隨着疫情進一步回穩，發展商明顯加快推盤步伐，有數個新盤已旋即加入新盤大戰，當中不乏豪宅項目。近來有市場人士指出，有部分豪宅業主開始「班資回朝」，套現潮加速下，或為豪宅價格帶來暗湧。不過，筆者依然對豪宅未來前景感到樂觀。

首先「讓數據說話」。雖然受疫情影響，今年首季一、二手豪宅交投明顯減慢，但第二季豪宅交投已見回升，第三季更進一步向好。綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，逾5000萬元新盤銷售量由首季58伙升至第二季70伙，本季（截至9月7日）更已達72伙，連升兩季。一手之外，二手豪宅物業亦受資金追捧，資料顯示，逾5000萬元二手住宅註冊量，由今年首季錄得的34宗回升至第二季的56宗，第三季（截至9月7日）亦已達56宗，追平次季。至於逾億元二手交投同步向好，期內錄得9宗，同樣追平第二季水平。

另一邊廂，原定於今年7月份接受申請的新居屋計劃，在日前「千呼萬喚始出來」。個人認為，雖然疫情重創本港經濟，但樓市需求未減，相信新居屋推出定然會和往常一樣，吸引大批市民去入表「抽獎」反應料依然熱烈，縱使達不到去年錄得約30.9萬份的歷史高位，但反應肯定不會太「走樣」。

最後溫馨提示一下，市民在入市抽居屋之前，務必留意幾個要點。雖然一般居屋買家有政府擔保，毋須太擔心「壓測」問題，但仍要留意個人或家庭的入息及資產有否「超標」，首期是否充足（綠表申請人需繳付樓價5%首期，但白表申請人需要繳付10%首期）等，以免失卻入市預算。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]

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