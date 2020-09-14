廖偉強：不迷信科技 做好管理

撤辣是王牌 待有需要時才出招

同時間亦開始有部分聲音要求政府放寬住宅的按揭成數及將部分辣招撤銷。對於按揭成數，筆者同意可以略為放寬，這樣就可以促使部分業主增加換樓的意欲，使到換樓鏈可以繼續運行得比較暢順。不過，若在這個時候撤銷辣招，相信政府是不會願意的，原因是樓價並沒有受到太大下跌衝擊的風險，兼且撤銷辣招後樓價就會即時反彈，這樣政府面對市民對高樓價不滿的壓力就會增加，筆者認為撤銷辣招是未來救市的一張王牌，可以留待有需要才出招。

既然辣招鎖死部分市場購買力的需求，地產代理要在這樣惡劣環境之下生存，就要在其他環節當中增加機會。最近就是因為疫情之下改變了市場，各行各業都加快在資訊科技上的應用，地產代理在這方面亦是同步。大家都不斷將資源投放資訊科技及網上媒體，其實這些競爭從來都是一樣，現只放在網上而已。

不過有一點很重要，很多企業都認為在今天能夠掌握資訊科技應用，企業容易獲得成功，這案筆者是同意的；但是筆者認為不可只是迷信資訊科技，更加要做好相關管理，掌握大數據之餘亦要懂得運用，特別是地產代理行業以人為本，資訊科技只是應用的其中一項武器，提供專業及優質的服務才是待客之道。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]