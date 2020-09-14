經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：不迷信科技 做好管理

【明報專訊】最近金管局放寬工商舖的按揭成數，增加一成至50%，原因相信是近期工商舖的價格急速下跌，部分投資者資金鏈緊張，放寬按揭成數能夠令投資者在資金的調配上得以紓緩，亦可以令買家或投資者增加在工商舖入市的意欲，這樣的話就可以減低工商舖繼續下跌的風險。

撤辣是王牌 待有需要時才出招

同時間亦開始有部分聲音要求政府放寬住宅的按揭成數及將部分辣招撤銷。對於按揭成數，筆者同意可以略為放寬，這樣就可以促使部分業主增加換樓的意欲，使到換樓鏈可以繼續運行得比較暢順。不過，若在這個時候撤銷辣招，相信政府是不會願意的，原因是樓價並沒有受到太大下跌衝擊的風險，兼且撤銷辣招後樓價就會即時反彈，這樣政府面對市民對高樓價不滿的壓力就會增加，筆者認為撤銷辣招是未來救市的一張王牌，可以留待有需要才出招。

既然辣招鎖死部分市場購買力的需求，地產代理要在這樣惡劣環境之下生存，就要在其他環節當中增加機會。最近就是因為疫情之下改變了市場，各行各業都加快在資訊科技上的應用，地產代理在這方面亦是同步。大家都不斷將資源投放資訊科技及網上媒體，其實這些競爭從來都是一樣，現只放在網上而已。

不過有一點很重要，很多企業都認為在今天能夠掌握資訊科技應用，企業容易獲得成功，這案筆者是同意的；但是筆者認為不可只是迷信資訊科技，更加要做好相關管理，掌握大數據之餘亦要懂得運用，特別是地產代理行業以人為本，資訊科技只是應用的其中一項武器，提供專業及優質的服務才是待客之道。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]

上 / 下一篇新聞

Wetland 3期加推45伙 折實均呎逼1.4萬 首推特色戶 藝里坊‧2號擬短期加推
Wetland 3期加推45伙 折實均呎逼1.4萬 首推特色戶 藝里坊‧2號擬短期加推
新盤高開 嘉湖3日4成交
新盤高開 嘉湖3日4成交
得寶1房月租9200元 重返4年前水平
得寶1房月租9200元 重返4年前水平
白加道28號多按屋叫價5.5億 蝕使費放售
白加道28號多按屋叫價5.5億 蝕使費放售
朗8三房955萬沽 3年半蝕使費離場
朗8三房955萬沽 3年半蝕使費離場
東驥龐寶林：港股亂象似2007年見頂前 開始考慮離場
東驥龐寶林：港股亂象似2007年見頂前 開始考慮離場
DWS Sean Taylor：中資科技醫療 趁調整低吸
DWS Sean Taylor：中資科技醫療 趁調整低吸
恒大和生圍建超級豪宅 恒地代勞修改規劃 近25萬呎全港最大
恒大和生圍建超級豪宅 恒地代勞修改規劃 近25萬呎全港最大
恒大汽車兩物管子企售金碧
恒大汽車兩物管子企售金碧
證監關注網上騙案 研加強投資者教育
證監關注網上騙案 研加強投資者教育
平保引入招商蛇口交易突煞停
平保引入招商蛇口交易突煞停
內地4隻創業板ETF 本月22日掛牌
內地4隻創業板ETF 本月22日掛牌
國務院：金融控股公司資本須逾50億
國務院：金融控股公司資本須逾50億
跟妻移民泰國 林景楠：生意兩邊走 阿布泰泰國入貨兼營物流 研拓移民顧問生意
跟妻移民泰國 林景楠：生意兩邊走 阿布泰泰國入貨兼營物流 研拓移民顧問生意
助規劃辦公室削成本 理光：疫情下需求大
助規劃辦公室削成本 理光：疫情下需求大
FoodWalker小辦手 助餐飲界採購食材
FoodWalker小辦手 助餐飲界採購食材
FundPark：疫情帶動 電商相關貸款佔比飈
FundPark：疫情帶動 電商相關貸款佔比飈
路透：軟銀逾400億美元售晶片業務
路透：軟銀逾400億美元售晶片業務
螞蟻澄清：從未向曠視提供人臉數據
螞蟻澄清：從未向曠視提供人臉數據
港企跨界合作把握疫市商機
港企跨界合作把握疫市商機
LOST迷之密失：酒店房變遊戲場地
LOST迷之密失：酒店房變遊戲場地
張兆聰：市場已定贏家 首推頤海海底撈
張兆聰：市場已定贏家 首推頤海海底撈
鄺翠玲：全職收租男重組資產助兒置業
鄺翠玲：全職收租男重組資產助兒置業
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：美團反彈 留意購證18882
金子：美團反彈 留意購證18882
張兆聰：舊經濟股捱出頭 新地收息佳選
張兆聰：舊經濟股捱出頭 新地收息佳選
蔡金強：中美博弈三部曲
蔡金強：中美博弈三部曲
陳大為：Don't fight the Fed？ 未必！
陳大為：Don't fight the Fed？ 未必！
謝偉銓：住宅「黑廁」設計應否取締？
謝偉銓：住宅「黑廁」設計應否取締？
家族資產管理辦公室吳瑞麟：散戶離場 入巿好時機
家族資產管理辦公室吳瑞麟：散戶離場 入巿好時機
沈永年：中介售後服務最重要
沈永年：中介售後服務最重要
陸振輝：人比人 比死人
陸振輝：人比人 比死人
趙海珠：儲局或加碼寬鬆 美元難脫弱勢
趙海珠：儲局或加碼寬鬆 美元難脫弱勢
謝紹榮：衍生權證擴大股市波幅
謝紹榮：衍生權證擴大股市波幅
陸振球：Workhorse小注博大贏
陸振球：Workhorse小注博大贏
陸振球：打造大灣區世界級貨櫃碼頭
陸振球：打造大灣區世界級貨櫃碼頭
林少陽：反手做淡要三思
林少陽：反手做淡要三思
技術取勝：創科處上升軌之上
技術取勝：創科處上升軌之上
李聲揚：按揭壓測何時取消？
李聲揚：按揭壓測何時取消？
潘迪藍：美大選倘現爭議 影響股市有限
潘迪藍：美大選倘現爭議 影響股市有限
蘇沛豐：信義光能中線目標11.7元
蘇沛豐：信義光能中線目標11.7元
李順威：期權波動言人人殊
李順威：期權波動言人人殊
轉數快日均40萬宗交易 較去年底飈1.4倍
轉數快日均40萬宗交易 較去年底飈1.4倍
新航「偽出國」航班 下月推出
新航「偽出國」航班 下月推出
劉思明：科技股玩完？升浪或未到一半
劉思明：科技股玩完？升浪或未到一半
何啟聰：新經濟股拾升勢 美團購22961
何啟聰：新經濟股拾升勢 美團購22961
周國威：科技股蓄勢反彈 吼騰訊阿里小米
周國威：科技股蓄勢反彈 吼騰訊阿里小米
摩根大通亞洲：看好跨國龍頭科技股 留意納指認購證
摩根大通亞洲：看好跨國龍頭科技股 留意納指認購證
周顯：回應侵犯者 須以儆效尤
周顯：回應侵犯者 須以儆效尤
何國良：亞洲股市表現 美大選後勝選前
何國良：亞洲股市表現 美大選後勝選前
何濼生：美國在走下坡
何濼生：美國在走下坡
王弼：軟銀屈爆機 納指散水道指強
王弼：軟銀屈爆機 納指散水道指強
曾淵滄：納指急挫 華爾街下馬威
曾淵滄：納指急挫 華爾街下馬威
湯文亮：名正言順的起底
湯文亮：名正言順的起底
陳永傑：公屋上樓時間坐五望六
陳永傑：公屋上樓時間坐五望六
布少明：下季豪宅料「旺上加旺」
布少明：下季豪宅料「旺上加旺」
李志成：新居屋爭崩頭 不如二手尋寶
李志成：新居屋爭崩頭 不如二手尋寶
九龍塘雋睿入場豪宅 享獅子山景
九龍塘雋睿入場豪宅 享獅子山景
海濱花園價量齊升 均呎重返1.3萬
海濱花園價量齊升 均呎重返1.3萬
景順香港麥劍豪：風險升溫 強積金宜減股換債
景順香港麥劍豪：風險升溫 強積金宜減股換債