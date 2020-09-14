陳永傑：公屋上樓時間坐五望六

【明報專訊】房委會公布公屋輪候時間，由5.4年再延長至5.5年。筆者預計在新型肺炎疫情影響之下，已經落後需求的本港土地開發及建設速度，將進一步脫節，公屋上樓時間變成「坐五望六」。截至今年6月底止，有15.58萬宗公屋申請，以及10.39萬宗配額及計分制下的非長者一人申請，即合共有25.97萬宗申請。當中長者1人申請者的平均輪候時間為3年。
港府早已將本港公私營房屋土地比例調整，由6比4改成7比3，以加快公營房屋供應，奈何僧多粥少，使到公屋上樓輪候時間不斷延長，現在更上升至5.5年的紀錄。然而，私樓價格亦因需求不減，樓價依然高位徘徊。即使今年全球爆發新型肺炎，各地股市大幅下挫，但對本港樓價影響僅屬輕微。以中原城市領先指數為例，8月初下旬樓價比今年初仍有約1%升幅，表現堅挺。足見本港市民對住屋的需求是何等殷切，買意並未被疫情打散。
政府乏地 公私營房屋皆短缺
目前本港房屋需求無論是公私營均告吃緊，主要原因是港府欠缺新增土地建設樓房，開發新地皮非常困難，可謂費煞思量。不管港府如何調配土地，公私營房屋還是兩頭不到岸。
港府雖然說未來三四年有多少個單位可以供應，但都是追落後的動作，供求平衡都做不到，公屋輪候時間只會愈來愈長。因為新冠肺炎打擊全球經濟，造成不少減薪裁員，香港當然亦經濟不景，墮入貧窮境地的人士唯有向公屋尋求居所。疫症發生未削減置業人士意欲，私樓需求縮減不多，繼續供不應求，故樓價持續平穩。