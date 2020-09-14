經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：名正言順的起底

【明報專訊】有老友問我寫咗咁耐文章，平時肯定得罪人多，稱呼人少，而且藍人當我是黃，黃人當我是藍，一定有不少仇家，究竟有冇人起我底，如果有被人起底，我有沒有報警。近期有不少起底事件成為案件，老友言重，仇家我唔敢講，但文無第一，武無第二，對頭人就很多，就算我唔出文章，不問世事，一樣會被人起底，甚至要求對方起底，又點會報警，老友話唔明白。

如果買樓向銀行申請貸款，銀行有理冇理會問水蛇春咁多問題，跟着就起申請人的底，但有一個正氣凜然的名字，叫風險管理，風管部會核對申請人的資料，包括收入、資產、欠債，如果與申請人填報的不同，唔使講一定唔會批，銀行的起底是名正言順，申請人不能夠告銀行起底，就算告上法庭，亦絕對不會受理。

銀行查貸款人背景叫風險管理

很多人買樓時，物業代理有時會話業主等錢用，或者打算移民，甚至要趕住放售那個單位，否則就不能夠取回在大約一年前買入住宅單位的印花稅，換句話說，物業代理是起了業主的底，是否犯法，當然不會，甚至有時業主主動同物業代理講因為要移民，所以要賣樓，其實他並未必真的移民，只想想賣樓。

如果物業買賣以公司轉讓形式進行，買家更加名正言順起底，仲有一個非常硬朗名字，叫盡職調查，業主一定要配合，否則買家有權取消交易。

企業也查求職者

我問老友是否試過求職，申請的公司人力資源部門有沒有要求他自己起自己底，當然不叫起底咁冇文化，有一個非常文青名字，叫履歷，由此可見，起底在某個程度上是合法的，但現在有人不但對不同政見的人起底，並且公諸於世，甚至鼓勵其他人做一些暴力行為，這是否犯法我不敢確定，不同法官有不同見解。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

上 / 下一篇新聞

Wetland 3期加推45伙 折實均呎逼1.4萬 首推特色戶 藝里坊‧2號擬短期加推
Wetland 3期加推45伙 折實均呎逼1.4萬 首推特色戶 藝里坊‧2號擬短期加推
新盤高開 嘉湖3日4成交
新盤高開 嘉湖3日4成交
得寶1房月租9200元 重返4年前水平
得寶1房月租9200元 重返4年前水平
白加道28號多按屋叫價5.5億 蝕使費放售
白加道28號多按屋叫價5.5億 蝕使費放售
朗8三房955萬沽 3年半蝕使費離場
朗8三房955萬沽 3年半蝕使費離場
東驥龐寶林：港股亂象似2007年見頂前 開始考慮離場
東驥龐寶林：港股亂象似2007年見頂前 開始考慮離場
DWS Sean Taylor：中資科技醫療 趁調整低吸
DWS Sean Taylor：中資科技醫療 趁調整低吸
恒大和生圍建超級豪宅 恒地代勞修改規劃 近25萬呎全港最大
恒大和生圍建超級豪宅 恒地代勞修改規劃 近25萬呎全港最大
恒大汽車兩物管子企售金碧
恒大汽車兩物管子企售金碧
證監關注網上騙案 研加強投資者教育
證監關注網上騙案 研加強投資者教育
平保引入招商蛇口交易突煞停
平保引入招商蛇口交易突煞停
內地4隻創業板ETF 本月22日掛牌
內地4隻創業板ETF 本月22日掛牌
國務院：金融控股公司資本須逾50億
國務院：金融控股公司資本須逾50億
跟妻移民泰國 林景楠：生意兩邊走 阿布泰泰國入貨兼營物流 研拓移民顧問生意
跟妻移民泰國 林景楠：生意兩邊走 阿布泰泰國入貨兼營物流 研拓移民顧問生意
助規劃辦公室削成本 理光：疫情下需求大
助規劃辦公室削成本 理光：疫情下需求大
FoodWalker小辦手 助餐飲界採購食材
FoodWalker小辦手 助餐飲界採購食材
FundPark：疫情帶動 電商相關貸款佔比飈
FundPark：疫情帶動 電商相關貸款佔比飈
路透：軟銀逾400億美元售晶片業務
路透：軟銀逾400億美元售晶片業務
螞蟻澄清：從未向曠視提供人臉數據
螞蟻澄清：從未向曠視提供人臉數據
港企跨界合作把握疫市商機
港企跨界合作把握疫市商機
LOST迷之密失：酒店房變遊戲場地
LOST迷之密失：酒店房變遊戲場地
張兆聰：市場已定贏家 首推頤海海底撈
張兆聰：市場已定贏家 首推頤海海底撈
鄺翠玲：全職收租男重組資產助兒置業
鄺翠玲：全職收租男重組資產助兒置業
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：美團反彈 留意購證18882
金子：美團反彈 留意購證18882
張兆聰：舊經濟股捱出頭 新地收息佳選
張兆聰：舊經濟股捱出頭 新地收息佳選
蔡金強：中美博弈三部曲
蔡金強：中美博弈三部曲
陳大為：Don't fight the Fed？ 未必！
陳大為：Don't fight the Fed？ 未必！
謝偉銓：住宅「黑廁」設計應否取締？
謝偉銓：住宅「黑廁」設計應否取締？
家族資產管理辦公室吳瑞麟：散戶離場 入巿好時機
家族資產管理辦公室吳瑞麟：散戶離場 入巿好時機
沈永年：中介售後服務最重要
沈永年：中介售後服務最重要
陸振輝：人比人 比死人
陸振輝：人比人 比死人
趙海珠：儲局或加碼寬鬆 美元難脫弱勢
趙海珠：儲局或加碼寬鬆 美元難脫弱勢
謝紹榮：衍生權證擴大股市波幅
謝紹榮：衍生權證擴大股市波幅
陸振球：Workhorse小注博大贏
陸振球：Workhorse小注博大贏
陸振球：打造大灣區世界級貨櫃碼頭
陸振球：打造大灣區世界級貨櫃碼頭
林少陽：反手做淡要三思
林少陽：反手做淡要三思
技術取勝：創科處上升軌之上
技術取勝：創科處上升軌之上
李聲揚：按揭壓測何時取消？
李聲揚：按揭壓測何時取消？
潘迪藍：美大選倘現爭議 影響股市有限
潘迪藍：美大選倘現爭議 影響股市有限
蘇沛豐：信義光能中線目標11.7元
蘇沛豐：信義光能中線目標11.7元
李順威：期權波動言人人殊
李順威：期權波動言人人殊
轉數快日均40萬宗交易 較去年底飈1.4倍
轉數快日均40萬宗交易 較去年底飈1.4倍
新航「偽出國」航班 下月推出
新航「偽出國」航班 下月推出
劉思明：科技股玩完？升浪或未到一半
劉思明：科技股玩完？升浪或未到一半
何啟聰：新經濟股拾升勢 美團購22961
何啟聰：新經濟股拾升勢 美團購22961
周國威：科技股蓄勢反彈 吼騰訊阿里小米
周國威：科技股蓄勢反彈 吼騰訊阿里小米
摩根大通亞洲：看好跨國龍頭科技股 留意納指認購證
摩根大通亞洲：看好跨國龍頭科技股 留意納指認購證
周顯：回應侵犯者 須以儆效尤
周顯：回應侵犯者 須以儆效尤
何國良：亞洲股市表現 美大選後勝選前
何國良：亞洲股市表現 美大選後勝選前
何濼生：美國在走下坡
何濼生：美國在走下坡
王弼：軟銀屈爆機 納指散水道指強
王弼：軟銀屈爆機 納指散水道指強
曾淵滄：納指急挫 華爾街下馬威
曾淵滄：納指急挫 華爾街下馬威
陳永傑：公屋上樓時間坐五望六
陳永傑：公屋上樓時間坐五望六
廖偉強：不迷信科技 做好管理
廖偉強：不迷信科技 做好管理
布少明：下季豪宅料「旺上加旺」
布少明：下季豪宅料「旺上加旺」
李志成：新居屋爭崩頭 不如二手尋寶
李志成：新居屋爭崩頭 不如二手尋寶
九龍塘雋睿入場豪宅 享獅子山景
九龍塘雋睿入場豪宅 享獅子山景
海濱花園價量齊升 均呎重返1.3萬
海濱花園價量齊升 均呎重返1.3萬
景順香港麥劍豪：風險升溫 強積金宜減股換債
景順香港麥劍豪：風險升溫 強積金宜減股換債