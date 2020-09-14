湯文亮：名正言順的起底

如果買樓向銀行申請貸款，銀行有理冇理會問水蛇春咁多問題，跟着就起申請人的底，但有一個正氣凜然的名字，叫風險管理，風管部會核對申請人的資料，包括收入、資產、欠債，如果與申請人填報的不同，唔使講一定唔會批，銀行的起底是名正言順，申請人不能夠告銀行起底，就算告上法庭，亦絕對不會受理。

銀行查貸款人背景叫風險管理

很多人買樓時，物業代理有時會話業主等錢用，或者打算移民，甚至要趕住放售那個單位，否則就不能夠取回在大約一年前買入住宅單位的印花稅，換句話說，物業代理是起了業主的底，是否犯法，當然不會，甚至有時業主主動同物業代理講因為要移民，所以要賣樓，其實他並未必真的移民，只想想賣樓。

如果物業買賣以公司轉讓形式進行，買家更加名正言順起底，仲有一個非常硬朗名字，叫盡職調查，業主一定要配合，否則買家有權取消交易。

企業也查求職者

我問老友是否試過求職，申請的公司人力資源部門有沒有要求他自己起自己底，當然不叫起底咁冇文化，有一個非常文青名字，叫履歷，由此可見，起底在某個程度上是合法的，但現在有人不但對不同政見的人起底，並且公諸於世，甚至鼓勵其他人做一些暴力行為，這是否犯法我不敢確定，不同法官有不同見解。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]