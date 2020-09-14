曾淵滄：納指急挫 華爾街下馬威

華爾街抗議侵亂打科技戰。

過去兩年，特朗普發動中美貿易戰，結果如何？結果是剛剛過去的8月份，中國出口美國的產品的金額比去年8月多了22%，特朗普的貿易戰，是勝是敗？大家心裏有數，特朗普打了兩年多的貿易戰，在目前選戰如此激烈的情况之下，為什麼特朗普反而沒有大肆宣揚他的貿易戰果？為什麼不談談他正逼中國所謂的次階段貿易協議，既然今年初的貿易協議只是首階段協議，理應有次階段協議、第三階段協議……

貿戰打輸 特朗普拉票絕口不提

貿易戰打輸了，特朗普換個戰場，打算打科技戰，一聽到打科技戰，就把華爾街的大戶嚇壞了。古人說，殺敵一千，自損八百，特朗普的貿易戰是殺敵一千，自損千二，科技戰會有什麼結果？

殺敵一千自損千二 難持續

前一陣子，特朗普突然拿起筆，簽署了一份總統行政命令，準備禁止美國企業與微信做生意，結果美國蘋果公司（AAPL）馬上大跌，據說害得特朗普的幕僚得馬上向蘋果公司的領導層說特朗普的禁令會做出修改，禁令的範圍不會包括中國大陸，為什麼？因為如果中國大陸的iPhone不許下載微信，誰的損失大？結果肯定是中國人放棄使用iPhone而用別的手機下載微信，因為今天的中國人生活上根本已經不能沒有微信。

科技股短期麻煩 長線樂觀

因此，我對中國科技股，依然是樂觀的，特朗普兩年前一度要封殺中興（0763），為什麼最終放生了中興？特朗普說要封殺華為，說了足足兩年，華為被殺了嗎？且封殺華為的封殺令一再延期，實際上，每一次封殺令都誘導了華為在封殺令之前大量買入芯片，最終可能儲藏過多，科技進步而舊芯片最終變廢物。

過去兩年一再延期的華為封殺令將在9月15日生效，我們不妨看看9月16日華為會不會停工休克。

這一輪的新經濟股小股災，如果發生的主因是股民套利沽貨，問題不大，小股民被震倉震走之後，就會恢復升勢，如果是擔心特朗普打科技戰，那麼，短期內比較麻煩，但是，中長期依然是樂觀的，因為特朗普如果繼續殺敵一千，自損千二，就無法再戰了。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]