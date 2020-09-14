王弼：軟銀屈爆機 納指散水道指強

這個問題頗為複雜。首先，我們必須理解自7月起納指開始加速拋物線上升，是因為一眾收了美國政府救濟金的新生散戶，因疫情被困在家中百無聊賴，又有錢在手，一窩蜂炒起科技股所致。本來，在科技股是「疫情大贏家」的論述底下，趁勢買入科技股是無可厚非的，但這些新晉炒家力度太猛，不問價追貨，連華爾街老手都被他們嚇怕，不得不跟風，又有聯儲局無限QE背書，科技股一擁而上。「印咁多錢，錢又無地方去，傳統股又無人吼，咁唯有炒科技股啦，唔使理估值㗎啦！」成為了不問價買科技股的理由，個個都信晒。

然而，市場永遠有，有膽色、有財力和有計謀的大鱷，打破一些不合理的事情，這個人就是日本軟銀的孫正義，他見上述Robinhooder炒科技股炒得那麼高興，覺得送他們一程，不單只不避開泡沫，反而火上加油，先有不少科技正股揸手，再以槓桿期權，大手以40美元買入認購期權，期權莊家為着對冲發行的期權，不能等追入正股，令正股價格爆升，連帶孫正義手上的Call Option也以倍數上升，王弼企圖用最簡單的方法形容孫正義今次的行動，他「屈機」成功了！

華爾街人報復 質低軟銀17%

既然孫正義團隊是這次操作的導演，他自然掌握了撳掣散場的時機，9月3日，應該是這名導演叫Cut的時候，王弼估計，他應該在該日前一段時間慢慢沽出正股，然後到某個時間大規模平掉手上的期權和剩下的正股，期權莊家見大量平倉盤，之前買入對冲的正股亦不再值得持有，也被迫跟着沽貨，納指大瀉，孫氏則華麗離場。上周就有報道指出，傳聞華爾街有人想出招報孫氏屈機之辱，可是孫正義已經賺錢離場，無仇報！有人不忿孫氏之舉，狂沽軟銀股票，令其大跌17%，這樣是否能懲戒孫正義，則是後話。

棄科技股買傳統股是時候

講了這麼多納指大跌的來龍去脈，究竟納指是否玩完，美股是否熊市已來？納指之前升得實在太勁，孫正義一代梟雄，屈機篤爆泡沫，他不做也有其他人做，這是遲早問題，王弼認為，他趁早篤爆納指，讓估值早些重歸理性，未必是壞事，不過納指早前實在太癲，重估應未完，至於本欄說過聯儲局無限QE在可見將來不會結束，資金會由科網股重歸理性，湧入傳統行業，上周因整體大市沽壓勁，傳統股也在跌，但到周五，已看見道指比納指強勁，執筆之時，正值周五美股末段，納指跌1.3%，道指卻微升，一些較強勢的傳統股如可口可樂（KO），有資金追捧，升1.8%。疫情持續改善，聯儲局不斷印鈔情况不變，棄科技股買傳統股應該是時候。但因納指持續調整，9月份整體股市表現難以有亮麗的表現，但標普500指數在3300點有支持，除非地緣政治黑天鵝爆發，則是後話。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]