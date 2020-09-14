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何濼生 濼觀天下

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何濼生：美國在走下坡

【明報專訊】特朗普2016年成功選上總統，翌年一月上任，他叫得最響的和對美國人最動聽的口號是「要讓美國再偉大起來」（Make America Great Again）。然而，他這抱負肯定落空了。

美國國際形象大不如前

有朋友質疑我「美國在走下坡」之說。我隨便提出了幾個現象：連年下降的預期壽命、國內出現撕裂和貧富懸殊、人才流失、和不願肩負國際義務和推翻早前的承諾，多次從國際組織退下來。友人即傳來最新的數據，顯示2019和2020年美國已扭轉了預期壽命連年下降的趨勢。

我細看後，發覺原來美國預期壽命早於2014年已開始下降，一直跌了5年，而不是我先前看過的連續3年下跌（Forbes, December 1 2019）。最新數字顯示2019和2020年的預期壽命上升，但恐怕只是臨時的估計。由於今年美國死得人多，先前預計從2018年的78.81歲上升至2020年的78.93或會向下修定。

美國在走下坡，不是說它的影響力不如從前。今天美國隨便對別國，甚至國際刑事法庭實施制裁，特朗普的一舉一動一言一行，足以使股市大升大落。美國影響力顯然仍大，但美國的國際形象已大不如前。本年4月英國《衛報》一篇報道的標題就是「特朗應對新冠的方式使美國聲譽掃地」（US's global reputation hits rock-bottom over Trump's coronavirus response）。

特朗普政策短視 只求討好選民

美國在走下坡，我不會喝彩。事實上我也希望美國可以偉大起來。但偉大不能靠迴避競爭、打擊競爭對手，更不能靠威嚇和武力，謊話和欺騙。霸道不會使美國偉大起來。

作為經濟學者，我相信市場上應公平競爭而政府更要支持公平競爭；我也相信國際合作開放貿易。但特朗普統領下的美國不再講公平競爭，而是為了討好短視的選民，他要美國跟中國各行各路（decouple），要獎勵回流的美國企業，並以重稅懲罰到中國設廠的企業。他也打擊美企僱用「外援」，漠視它們要招攬人才面對國際競爭的現實。他這些招數也許真的能助他贏得下屆的總統寶座，卻實在只會催促美國愈走下坡。

美國的政黨相爭近年愈演愈烈，政客的互相攻訐對國家一點好處也沒有。民間有樣學樣。特朗普曾提出重建美國的基建，但除了在接連墨西哥的邊界建造圍牆外卻完全不見有寸進。

中國在美國力壓下固然在一些領域上要更艱苦經營，但顯然會更團結，相信經過一段奮鬥，終會取得亮麗的成果。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]

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