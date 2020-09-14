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何國良：亞洲股市表現 美大選後勝選前

【明報專訊】剛過去的一周，市場受制海外市場波動，仍然不能擺脫上周調整的下行壓力。雖然主要指數的變化還是維持在原來的範圍內，但細看一下最近才推出的科技股指數，情况就很不一樣。本周是自指數正式推出以來跌幅最大的一周。在指數登場後，有基金公司陸陸續續推出幾隻跟蹤科技指數的ETF（交易所買賣基金），市場出現過一陣熱鬧，可惜好景不常，當這兩周全球科技龍頭受不同因素出現較大調整時，同屬同一板塊的香港上市科技股票亦受到牽連。此情此景，花生友當然按捺不住說出道理：不趁這種熱烘烘的市况推出，大家又怎會乖乖接貨呢？筆者始終不太信這類陰謀論的說法，因為有如此能耐找到市場這個時機，他們的擇時能力要相當高才可以。因此，如果真的有這種神通，我相信他們就不必花時間在這方面了。正如前文所言，這個遊戲，看來最後要來得比現在更瘋狂，才會落幕，跟投的朋友要注意風險。因為，愈近尾聲，車速就愈高，出意外時可能造成的創傷就會愈嚴重。用青姐造句的手法：業務當然是顛覆，但不是隻隻都有好結局。

美大選前股市難擺脫上落市格局

跟同業友人聊天，大家都認為，自3月份反彈至今，不少同行都把握了機會，將年初至今的業績反敗為勝。因此，大家都可能抱着持盈保泰的心態，不會貿貿然再下重手。因此，在美國大選前的未來8個星期，相信市場仍然較難擺脫上下游走格局。

最近看了一份券商策略師的報告，他們研究了過去數十年的總統選舉相關數據，發現在選舉前後，出現一些有趣的市場局面，在此跟讀者們分享一下。首先，他們發現，在選舉前兩個月，無論是新興市場或是亞洲市場，平均回報都是一個微負數，意味市場通常在這不確定因素未除去前，傾向採取較為保守的態度去應對。這個數據分析結果，又似乎跟上面我們剛討論的市場參與者見解不謀而合。

如果，從市場波動數據來看，市場的波動亦由7月份平均的14.2%，逐月增加，到10至11月選舉時，市場平均波動會上升到17%至18%水平，反映選舉前有波幅無升幅的特質，不是很適合投資。不過，更有趣的是，當市場走出這個關鍵事件後，他們發現，新興市場和亞洲市場在選舉後3個月、6個月和12個月裏，都可以一洗選前的頹風，達到不錯的正回報。以亞洲市場為例，3個月的平均回報有5%，12個月的平均回報更達到15%。而且，如果入主白宮的是民主黨代表的話，兩個市場的6個月平均回報全都是正數！

大選塵埃落定後1年回報達15%

歷史會否重演？大家拭目以待。不過團隊首領就以上結論特別提出一點：現時候選人代表某一政黨參選，當選後所行的政策跟原屬政黨不一定脗合，所以歷史數據預測可能不可有效反映這近代的特點，大家要多注意。

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

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