何國良：亞洲股市表現 美大選後勝選前

美大選前股市難擺脫上落市格局

跟同業友人聊天，大家都認為，自3月份反彈至今，不少同行都把握了機會，將年初至今的業績反敗為勝。因此，大家都可能抱着持盈保泰的心態，不會貿貿然再下重手。因此，在美國大選前的未來8個星期，相信市場仍然較難擺脫上下游走格局。

最近看了一份券商策略師的報告，他們研究了過去數十年的總統選舉相關數據，發現在選舉前後，出現一些有趣的市場局面，在此跟讀者們分享一下。首先，他們發現，在選舉前兩個月，無論是新興市場或是亞洲市場，平均回報都是一個微負數，意味市場通常在這不確定因素未除去前，傾向採取較為保守的態度去應對。這個數據分析結果，又似乎跟上面我們剛討論的市場參與者見解不謀而合。

如果，從市場波動數據來看，市場的波動亦由7月份平均的14.2%，逐月增加，到10至11月選舉時，市場平均波動會上升到17%至18%水平，反映選舉前有波幅無升幅的特質，不是很適合投資。不過，更有趣的是，當市場走出這個關鍵事件後，他們發現，新興市場和亞洲市場在選舉後3個月、6個月和12個月裏，都可以一洗選前的頹風，達到不錯的正回報。以亞洲市場為例，3個月的平均回報有5%，12個月的平均回報更達到15%。而且，如果入主白宮的是民主黨代表的話，兩個市場的6個月平均回報全都是正數！

大選塵埃落定後1年回報達15%

歷史會否重演？大家拭目以待。不過團隊首領就以上結論特別提出一點：現時候選人代表某一政黨參選，當選後所行的政策跟原屬政黨不一定脗合，所以歷史數據預測可能不可有效反映這近代的特點，大家要多注意。

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[何國良 基金看世界]