周顯：回應侵犯者 須以儆效尤

記得當年有個網站，一邊持續地對我作出人身攻擊，另一邊則非法轉載我的文章，我只能回答說，我從來不介意別人轉載我寫的東西，也不會提控，但是，這些文章我已經賣了給傳媒，傳媒享有這些文章的版權，他們要提控，我卻是控制不了，皆因我自己也已沒有版權了。

至於被持續地人身攻擊的事，我首先提出對方的言論，涉及恐嚇，我可以報警求助，不過對方很快便公開道歉，並且苦苦哀求，我便放他一馬。誰知過了幾年，人身攻擊又再來到，於是，我唯有很婉轉地寫出了對方的真實名字，他無奈只有再次收口了。

其實我非但有他的真名，還有他的住址，以及工作地點，不過沒有講出來罷了。

話說在日前，我說去參加全民檢測，網台節目拍檔問我，如果有人故意整痛我，我會點做？

倘沒阻嚇作用 以後麻煩更多

我的回答是，我會揼十幾萬元出來做些事。不過，說真實話，我真的不會因此而憎恨對方，要整痛，整得有幾痛啫？不過這是原則問題，一定要對侵犯我的人有足夠的阻嚇作用，否則以後會有更多的麻煩。這就是《教父》主角Michael Corleone的名句：「It's not personal. It's strictly business.」

[周顯 投資二三事]