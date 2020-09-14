摩根大通亞洲：看好跨國龍頭科技股 留意納指認購證

雖然納指窩輪上月底才再度登場，但已獲得不少投資者注意，過去5日暫以納指認沽產品較多資金淨流入。業務上，納指相對較「港版納指」成分股國際化。如投資者看好這些跨國龍頭科技股，可用納指認購證捕捉一藍子成分股反彈的機會。

隨着網易及京東等中概股先後回歸，加上恒生科技指數的推出等因素，帶動新經濟股投資氣氛。不過，今年來不少科技股累積了一定升幅，如手頭上亦已持有科技股正股，不妨考慮以小注資金，利用納指認沽證作對冲。一旦環球科技股沽壓持續，美國及本港科技股一同受壓的話，納指認沽證理論上可對冲正股下跌的損失。

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