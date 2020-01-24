何啟聰：新經濟股拾升勢 美團購22961

新經濟股重拾升勢，美團（3690）上周五曾升逾半成，觸及245元。向上或以重上250元為目標，230元水平或有待重建支持。美團反彈，資金觀望持續反彈的機會，看好可考慮美團認購證22961，行使價266.88元，2021年2月到期，實際槓桿約4.2倍。看淡可考慮美團認沽證22005，行使價208.88元，2021年2月到期，實際槓桿約3.9倍。

小米集團（1810）兩連升，重上23元水平。向上觀望重上25元機會，支持參考20元關口。看好可考慮小米認購證26034，行使價25.88元，2021年3月到期，實際槓桿約4倍。相反看淡可留意小米認沽證25372，行使價17.88元，2021年2月到期，實際槓桿約4倍。

（本結構產品並無抵押品）

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]