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劉思明：科技股玩完？升浪或未到一半

【明報專訊】美股納指近兩周由高位累跌超過一成，市場擔心科技股「玩完」，甚至泡沫會爆破。不過，若然與2000年科技泡沫相比，現在行了的升浪一半也沒有，但要有心理準備，過去半年的升浪或暫告一段落，未來半年或一段更長時間可能進入鞏固期，在高位大幅波動。

納指由3月低位至今曾累升逾八成，2000年科技泡沫再現的聲音不絕，那就從2000年泡沫看起。1997年亞洲金融風暴愈演愈烈，全球資本市場持續動盪，直到1998年再一次觸發美股下挫，納指由1998年7月最高位2028點，跌至10月最低位1357點（見圖1），累跌671點或33%，重返71星期前水平。金融風暴對經濟造成衝擊，亦重重打擊傳統行業，科技、電訊發展成為避難所，資金湧入，令納指短短兩月就收復失地並創新高，之後再升505點，相當於跌幅671點的75%（接近黃金比率量度升幅76%）才明顯遇到阻力，之後9個月（99年2月至10月）經過兩段波幅上落，才進入另一輪大升浪。

或進長時間鞏固期 高位料大幅波動

今年2月，受到疫情打擊，納指由最高位9838點，跌至3月最低位6631點（見圖2），累跌3206點或33%，重返64星期前水平。疫情打擊傳統行業、加速科技應用，科技股備受追捧，納指兩個月半收復失地之餘創新高，直到9月初高見12074點，較前高位9838點累升2235點，相當於前跌幅70%（其實遜於98、99年量度升幅達75%）。之後高位回落，至上周低位累跌11%，為3月以來最大累計跌幅。

疫情及經濟前景不明，納指由3月低位至月初升超過八成，短時間大漲令市場擔心泡沫出現及爆破。儘管目前與2000年科技泡沫背景不同，但近大半年運行與2000年爆破前的98、99年相似；換句話，當前走勢與2000年對比，只不過泡沫醞釀過程三分之一。目前納指經過近大半年的上揚，未來一段時間可能進入泡沫消化期，如1999年2至10月的一段鞏固，路途變得崎嶇但不代表「玩完」，可能為更大升浪鋪路。當然，歷史不會一模一樣重演，但以泡沫而言，2000年一役確值得參考。

上周新經濟股幾乎全線受壓

至於港股，恒指上周初反彈至24908點高位後下試低位，周中跌至24213點回升，周五收報24503點，全周跌192點或0.78%。大市日均成交1239億元，低於60天平均一成半；周五成交更降至不足千億，交投疲弱。

大市方面，據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率58比42，升逾3%佔上升股份兩成；大市連續7日跌多升少後，市場積弱或有反彈。事實上，上周全周計升跌比31比69，不少股份逆市上升。

本報數據庫追蹤的30個行業，科網股捱沽，科技器材、軟件服務上周分別跌5.6%、4.8%，跑輸一眾行業；其次內房及物管、金屬及礦石、醫藥保健跌逾3%，另食物飲品、家品及零售等上周跌逾2%，新經濟股幾乎全線受壓。公路鐵路、航運物流上周升1.7%、1.1%，中資電力、航空及相關升0.7%、0.8%，傳統行業向好。

閱文低位回升 看高一線

港版納指的恒生科技指數，由前周高位累跌12%（收市計），上周五反彈；短線累積跌幅接近7月累跌的14%，並且已接近區間底有利反彈。巨頭如騰訊（0700）500元關口硬淨，阿里巴巴（9988）、美團（3690）守50天線，尚未走樣；不過，以動力計，硬件股小米（1810）、比亞迪電子（0285）上升動力保持強勁；互聯網股則有閱文（0772）低位回升轉強，可以看高一線。

[劉思明 數據尋寶]

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