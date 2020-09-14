張兆聰：舊經濟股捱出頭 新地收息佳選

上周五有兩個新消息，一個是中國8月份社融「爆燈」，高達3.58萬億元人民幣，遠超預期的2.58萬億元，較2019年8月的1.98萬億元按年激增1.39萬億元。這絕對是一個強勁的數字，就連一直偏低的貨幣供應M1亦加速至8％。社融數據或有春江鴨提前知道，加上中港股市上周持續受壓，淡友多於周末前平倉或有資金博反彈，也有利上周五結束持續下跌之勢。

貨幣偏緊財政寬鬆 不利增長股

不得不承認，中國經濟真的是全球最強。社融多個範疇都按年加速增長。例如新增貸款及未貼現的銀行承兌匯票，就分別多增1156億元及1284億元，但最主要動力還是來自政府債券融資，8月份高達1.38萬億元，按年激增8729億元，同時股票市場暢旺，新股炒作氣氛熾熱，非金融企業境內股票融資1282億元，同比多1026億元。

強勁的社融數據是經濟強勁的信號，一旦起動就會慣性持續擴張一段時間。筆者對A股感到憂慮，主要是中央邊際上拒絕寬鬆，資金面緊、市場利率上升令股市動力減弱。社融在年中進一步走高，雖然與政府債券有很大關係，但也意味減息降準機會近微乎其微。上周五國債期貨也偷步大跌。信用和貨幣逐漸偏緊，政府財政則寬鬆，這對於增長股，尤其是概念為主的股份不利。

持倉毋須過分傾側科技股

但這也是雙面刃，對於盈利驅動型股票倒是利好，如有色金屬、建材、機械設備，消費類的餐飲、日用品、各類零售、方便麵、奶品、體育用品、汽車代理等都是好信號。大家習慣了科技股獨大，其他板塊都乏人問津，現在毋須再如此，科技股可低吸，但其他舊經濟股也有出頭天，持倉毋須太過傾側。

新地（0016）6月底止全年基礎溢利為293.68億元，按年跌約9.4%。末期息維持3.7元，全年合共派息4.95元，按年持平，相當於約5厘股息率。期內總租金收入按年下跌3%至242.14億元，淨租金收入按年下跌6%至185.65億元。

新地股息近5厘 合中長線收息

香港「二次回歸」後，本港地產市道前景很不明朗，大家都觀望會否出現大規模移民潮推低樓價。受到疫情影響，要走也不容易，暫時情况並不清晰。但從樓市二手成交來看，市道還是以平穩為主。此外，新地在內地現有1400萬平方呎投資物業，租金收入為41.6億元人民幣，未來4年會有新增1200萬平方呎落成出租；再加上本港的高鐵站上蓋項目、啟德城中心項目，未來4至5年租金收入有望維持5%至10%的增速。

本地地產股的問題是市場不再理會，就好像內銀股一樣，大家都不關心，甚至有些說法是香港已成為一個普通的內地城市，新地只是一隻內房股，並無賣點。若說新地已變成一隻內房股，政治風險大，但現在估值其實也跟內房相若，負債比率卻低得多，還有強勁的經常性收入。未來數年不斷有新項目推動增長，土儲豐厚兼成本較低，即使股價缺乏上升動力，但現水平作中長線收息是很好的選擇。

[張兆聰 還看今朝]