經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

張兆聰：舊經濟股捱出頭 新地收息佳選

【明報專訊】中港股市上周五回勇，恒指及國指均升逾0.7％，科技股指數更升2.6％。不過，中港股市交投非常淡靜，港股成交金額不足1000億元，為8月19日以來首次，滬深兩市也不足7000億元人民幣。

上周五有兩個新消息，一個是中國8月份社融「爆燈」，高達3.58萬億元人民幣，遠超預期的2.58萬億元，較2019年8月的1.98萬億元按年激增1.39萬億元。這絕對是一個強勁的數字，就連一直偏低的貨幣供應M1亦加速至8％。社融數據或有春江鴨提前知道，加上中港股市上周持續受壓，淡友多於周末前平倉或有資金博反彈，也有利上周五結束持續下跌之勢。

貨幣偏緊財政寬鬆 不利增長股

不得不承認，中國經濟真的是全球最強。社融多個範疇都按年加速增長。例如新增貸款及未貼現的銀行承兌匯票，就分別多增1156億元及1284億元，但最主要動力還是來自政府債券融資，8月份高達1.38萬億元，按年激增8729億元，同時股票市場暢旺，新股炒作氣氛熾熱，非金融企業境內股票融資1282億元，同比多1026億元。

強勁的社融數據是經濟強勁的信號，一旦起動就會慣性持續擴張一段時間。筆者對A股感到憂慮，主要是中央邊際上拒絕寬鬆，資金面緊、市場利率上升令股市動力減弱。社融在年中進一步走高，雖然與政府債券有很大關係，但也意味減息降準機會近微乎其微。上周五國債期貨也偷步大跌。信用和貨幣逐漸偏緊，政府財政則寬鬆，這對於增長股，尤其是概念為主的股份不利。

持倉毋須過分傾側科技股

但這也是雙面刃，對於盈利驅動型股票倒是利好，如有色金屬、建材、機械設備，消費類的餐飲、日用品、各類零售、方便麵、奶品、體育用品、汽車代理等都是好信號。大家習慣了科技股獨大，其他板塊都乏人問津，現在毋須再如此，科技股可低吸，但其他舊經濟股也有出頭天，持倉毋須太過傾側。

新地（0016）6月底止全年基礎溢利為293.68億元，按年跌約9.4%。末期息維持3.7元，全年合共派息4.95元，按年持平，相當於約5厘股息率。期內總租金收入按年下跌3%至242.14億元，淨租金收入按年下跌6%至185.65億元。

新地股息近5厘 合中長線收息

香港「二次回歸」後，本港地產市道前景很不明朗，大家都觀望會否出現大規模移民潮推低樓價。受到疫情影響，要走也不容易，暫時情况並不清晰。但從樓市二手成交來看，市道還是以平穩為主。此外，新地在內地現有1400萬平方呎投資物業，租金收入為41.6億元人民幣，未來4年會有新增1200萬平方呎落成出租；再加上本港的高鐵站上蓋項目、啟德城中心項目，未來4至5年租金收入有望維持5%至10%的增速。

本地地產股的問題是市場不再理會，就好像內銀股一樣，大家都不關心，甚至有些說法是香港已成為一個普通的內地城市，新地只是一隻內房股，並無賣點。若說新地已變成一隻內房股，政治風險大，但現在估值其實也跟內房相若，負債比率卻低得多，還有強勁的經常性收入。未來數年不斷有新項目推動增長，土儲豐厚兼成本較低，即使股價缺乏上升動力，但現水平作中長線收息是很好的選擇。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

Wetland 3期加推45伙 折實均呎逼1.4萬 首推特色戶 藝里坊‧2號擬短期加推
Wetland 3期加推45伙 折實均呎逼1.4萬 首推特色戶 藝里坊‧2號擬短期加推
新盤高開 嘉湖3日4成交
新盤高開 嘉湖3日4成交
得寶1房月租9200元 重返4年前水平
得寶1房月租9200元 重返4年前水平
白加道28號多按屋叫價5.5億 蝕使費放售
白加道28號多按屋叫價5.5億 蝕使費放售
朗8三房955萬沽 3年半蝕使費離場
朗8三房955萬沽 3年半蝕使費離場
東驥龐寶林：港股亂象似2007年見頂前 開始考慮離場
東驥龐寶林：港股亂象似2007年見頂前 開始考慮離場
DWS Sean Taylor：中資科技醫療 趁調整低吸
DWS Sean Taylor：中資科技醫療 趁調整低吸
恒大和生圍建超級豪宅 恒地代勞修改規劃 近25萬呎全港最大
恒大和生圍建超級豪宅 恒地代勞修改規劃 近25萬呎全港最大
恒大汽車兩物管子企售金碧
恒大汽車兩物管子企售金碧
證監關注網上騙案 研加強投資者教育
證監關注網上騙案 研加強投資者教育
平保引入招商蛇口交易突煞停
平保引入招商蛇口交易突煞停
內地4隻創業板ETF 本月22日掛牌
內地4隻創業板ETF 本月22日掛牌
國務院：金融控股公司資本須逾50億
國務院：金融控股公司資本須逾50億
跟妻移民泰國 林景楠：生意兩邊走 阿布泰泰國入貨兼營物流 研拓移民顧問生意
跟妻移民泰國 林景楠：生意兩邊走 阿布泰泰國入貨兼營物流 研拓移民顧問生意
助規劃辦公室削成本 理光：疫情下需求大
助規劃辦公室削成本 理光：疫情下需求大
FoodWalker小辦手 助餐飲界採購食材
FoodWalker小辦手 助餐飲界採購食材
FundPark：疫情帶動 電商相關貸款佔比飈
FundPark：疫情帶動 電商相關貸款佔比飈
路透：軟銀逾400億美元售晶片業務
路透：軟銀逾400億美元售晶片業務
螞蟻澄清：從未向曠視提供人臉數據
螞蟻澄清：從未向曠視提供人臉數據
港企跨界合作把握疫市商機
港企跨界合作把握疫市商機
LOST迷之密失：酒店房變遊戲場地
LOST迷之密失：酒店房變遊戲場地
張兆聰：市場已定贏家 首推頤海海底撈
張兆聰：市場已定贏家 首推頤海海底撈
鄺翠玲：全職收租男重組資產助兒置業
鄺翠玲：全職收租男重組資產助兒置業
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：美團反彈 留意購證18882
金子：美團反彈 留意購證18882
蔡金強：中美博弈三部曲
蔡金強：中美博弈三部曲
陳大為：Don't fight the Fed？ 未必！
陳大為：Don't fight the Fed？ 未必！
謝偉銓：住宅「黑廁」設計應否取締？
謝偉銓：住宅「黑廁」設計應否取締？
家族資產管理辦公室吳瑞麟：散戶離場 入巿好時機
家族資產管理辦公室吳瑞麟：散戶離場 入巿好時機
沈永年：中介售後服務最重要
沈永年：中介售後服務最重要
陸振輝：人比人 比死人
陸振輝：人比人 比死人
趙海珠：儲局或加碼寬鬆 美元難脫弱勢
趙海珠：儲局或加碼寬鬆 美元難脫弱勢
謝紹榮：衍生權證擴大股市波幅
謝紹榮：衍生權證擴大股市波幅
陸振球：Workhorse小注博大贏
陸振球：Workhorse小注博大贏
陸振球：打造大灣區世界級貨櫃碼頭
陸振球：打造大灣區世界級貨櫃碼頭
林少陽：反手做淡要三思
林少陽：反手做淡要三思
技術取勝：創科處上升軌之上
技術取勝：創科處上升軌之上
李聲揚：按揭壓測何時取消？
李聲揚：按揭壓測何時取消？
潘迪藍：美大選倘現爭議 影響股市有限
潘迪藍：美大選倘現爭議 影響股市有限
蘇沛豐：信義光能中線目標11.7元
蘇沛豐：信義光能中線目標11.7元
李順威：期權波動言人人殊
李順威：期權波動言人人殊
轉數快日均40萬宗交易 較去年底飈1.4倍
轉數快日均40萬宗交易 較去年底飈1.4倍
新航「偽出國」航班 下月推出
新航「偽出國」航班 下月推出
劉思明：科技股玩完？升浪或未到一半
劉思明：科技股玩完？升浪或未到一半
何啟聰：新經濟股拾升勢 美團購22961
何啟聰：新經濟股拾升勢 美團購22961
周國威：科技股蓄勢反彈 吼騰訊阿里小米
周國威：科技股蓄勢反彈 吼騰訊阿里小米
摩根大通亞洲：看好跨國龍頭科技股 留意納指認購證
摩根大通亞洲：看好跨國龍頭科技股 留意納指認購證
周顯：回應侵犯者 須以儆效尤
周顯：回應侵犯者 須以儆效尤
何國良：亞洲股市表現 美大選後勝選前
何國良：亞洲股市表現 美大選後勝選前
何濼生：美國在走下坡
何濼生：美國在走下坡
王弼：軟銀屈爆機 納指散水道指強
王弼：軟銀屈爆機 納指散水道指強
曾淵滄：納指急挫 華爾街下馬威
曾淵滄：納指急挫 華爾街下馬威
湯文亮：名正言順的起底
湯文亮：名正言順的起底
陳永傑：公屋上樓時間坐五望六
陳永傑：公屋上樓時間坐五望六
廖偉強：不迷信科技 做好管理
廖偉強：不迷信科技 做好管理
布少明：下季豪宅料「旺上加旺」
布少明：下季豪宅料「旺上加旺」
李志成：新居屋爭崩頭 不如二手尋寶
李志成：新居屋爭崩頭 不如二手尋寶
九龍塘雋睿入場豪宅 享獅子山景
九龍塘雋睿入場豪宅 享獅子山景
海濱花園價量齊升 均呎重返1.3萬
海濱花園價量齊升 均呎重返1.3萬
景順香港麥劍豪：風險升溫 強積金宜減股換債
景順香港麥劍豪：風險升溫 強積金宜減股換債