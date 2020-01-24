金子：美團反彈 留意購證18882

上周五以美團（3690）錄得較顯著升幅。匯豐衍生工具部提供數據顯示，截至9月10日恒指好倉5天流入2.82億元，其次為小米（1810）、騰訊（0700）、美團及港交所（0388），金額分別超過8300萬、8000萬、8000萬及5800萬元。流出資金分別為阿里（9988）4191萬元、騰訊3600萬元， 以及美團1897萬元。恒指牛熊證1000點差距期指張數比例74：26。牛證的重貨區集中在24000點至24099點，熊證的重貨區集中在25500點至25599點。

上月美團公布業績，集團截至今年6月30日第二季度純利22.1億元人民幣，按年升1.52倍。大行紛紛調高其目標價，其中高盛發表研究報告表示，美團次季業績勝預期，目標價調升至337元。近期，美團股價回吐至227元水平，即時反彈，暫在230元至240元上落，看好美團前景可以留意其購證（18882）。

[金子 窩輪攻略]