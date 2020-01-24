金子：美團反彈 留意購證18882

【明報專訊】上周五港股反彈，由新經濟股帶動。有大行報告表示，科技類企業受惠產業前景向好，業績增長速度將回升得較快。整體A股市場的淨利潤環比下滑幅度亦已從第一季度的23%收窄至第二季度的12%，但不同行業間的差異仍大，通信、電子等的增長速度均已轉為正增長。在政策支持下，上游基建類企業如機械設備、電氣設備、建築建材、公用事業等業績增長速度回升得較快。
上周五以美團（3690）錄得較顯著升幅。匯豐衍生工具部提供數據顯示，截至9月10日恒指好倉5天流入2.82億元，其次為小米（1810）、騰訊（0700）、美團及港交所（0388），金額分別超過8300萬、8000萬、8000萬及5800萬元。流出資金分別為阿里（9988）4191萬元、騰訊3600萬元， 以及美團1897萬元。恒指牛熊證1000點差距期指張數比例74：26。牛證的重貨區集中在24000點至24099點，熊證的重貨區集中在25500點至25599點。
上月美團公布業績，集團截至今年6月30日第二季度純利22.1億元人民幣，按年升1.52倍。大行紛紛調高其目標價，其中高盛發表研究報告表示，美團次季業績勝預期，目標價調升至337元。近期，美團股價回吐至227元水平，即時反彈，暫在230元至240元上落，看好美團前景可以留意其購證（18882）。