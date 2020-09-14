蘇沛豐：信義光能中線目標11.7元

信義光能（0968）受惠太陽能玻璃加價，估計今明兩年盈利增長強勁，不妨追入。公司主要生產太陽能玻璃，行業目前供應緊張，下游需求強勁，產品價格趨升。9月太陽能玻璃價格每平方米上調約4元人民幣，於3.2毫米太陽能玻璃而言，加價幅度約15%。加價之時間較我們的行業分析師之預期早、加幅較預期高。加價後，估計信義光能於今年餘下4個月之利潤率將顯著擴張。展望明年，預計太陽能玻璃需求之供求關係仍緊張，意味價格可維持高企，甚至再升。若「十四五」規劃傳聞屬實，可預期太陽能裝機需求加強，更利好太陽能玻璃價格。

信義光能本月初宣布配股集資約26.5億元，擬用作擴大太陽能玻璃產能的資本開支以及一般營運資金。我們相信公司目前專注於內地的產能擴張，同時積極尋求海外擴張的機會。配股造成的攤薄效應僅約3.3%，但配股後股價曾回落一成，由於長遠前景仍佳，我們的分析員估計今明兩年之盈利年均複合增長約四成，現價可買，中線目標11.7元。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]