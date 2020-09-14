潘迪藍：美大選倘現爭議 影響股市有限

由於新型冠狀病毒肺炎疫情持續嚴重，估計有一半以上的美國選民可能會透過郵遞方式寄出他們的選票。儘管聯邦調查局表示沒有任何大規模欺詐的證據，但特朗普多次聲稱，郵遞選票很容易被篡改，並暗示他一旦在選舉中落敗的話，可能會拒絕承認選舉結果。

因此，有政治分析員警告，在美國總統選舉點票之後，可能會出現新奇、有趣又非常可怕的紛爭。然而，從有關美國的選舉法例及以往經驗來看，對於投資者來說，因為美國總統選舉而引致的市場動盪，都是有限度和相當短暫的。

首先，在美國，當候選人看到大勢已去，提早承認落敗是一種歷史悠久傳統。其次，根據美國憲法，當各州的選舉人票完成點票時，就是最終結果。一個候選人可以挑戰大選的結果，但他必須在所有州份都完成點票之前就提出質疑，而且必須根據各州的法律，在每個州採取行動，而不是向舉辦選舉的聯邦政府採取行動。

任何面臨失敗而傾向質疑選舉結果的候選人，都是最可能在競爭最激烈的州份挑戰結果。中間偏右的政治網站RealClear Politics認為，頂級戰場將會是威斯康星州、密歇根州、賓夕法尼亞州、北卡羅來納州、佛羅里達州和亞利桑那州。在每一個州，有關重新點票的法例和以往案例都有不同限制。例如，在密歇根州，候選人可以要求重新計票；在賓夕法尼亞州，候選人只能要求法院下令重新點票。上一屆2016年美國總統選舉，這兩個州的法官都以候選人未能證明自己有可靠的機會獲勝，或提供到不正當投票證據為理由，裁定毋須重新點票。

北卡羅萊納州及佛羅里達州，只有勝負雙方票數差距在0.5%以內時，才會批准重新點票；威斯康星州及亞利桑那州，限制就加嚴格，勝負雙方票數差距要在0.1%以內。這些法例為挑戰點票結果設立了非常高的門檻。其他州有一些容許候選人提出重新點票，而沒有限制勝負雙方的票數差距。有些州甚至容許候選人提出重新投票，儘管至今都未曾出現過這樣的案例，但有觀察家表示，這在法律上是可行的。

因此，就算雙方票數並不接近，好鬥的失敗者都有可能挑戰點票結果。不過，美國聯邦法例設定要及時解決選舉糾紛的時間表和程序。今屆選舉有關時間表如下：

11月3日：選民投票。

12月8日：每個州都要在這日提交其選舉人，否則美國國會有權取締其選舉人票。因此，這日被俗稱為「安全港日」。

12月14日：各州正式召集其選舉人，以統計每名總統候選人所獲選舉人票。

1月6日：國會舉行聯席會議，以確認選舉人票結果。只要該州在12月8日或之前已確定其選舉人，國會必須接納該州提交的結果。

1月20日：經過美國國會確認的新當選總統上任。

因此，每個州的目標都是要及時結束任何爭端，不論是透過重新點票還是透過法院頒令，以便在12月8日或之前確定其選舉人。（從技術上來說，必要時可以由州長和州立法機關提交選舉人。在這種情形下，州長自己的偏好就有可能會蓋過民意。）

在2000年的美國總統選舉，喬治布殊和戈爾的競爭非常激烈。但美國最高法院最後裁決，各州確定其選舉人應該以「安全港日」為準，下令佛羅里達州停止當時正在進行的重新點票。該裁決指出，由於重新點票不能在「安全港日」或之前完成，應該以佛羅里達州在「安全港日」之前提交的選舉人為準。因此，儘管候選人可以用雙方票數接近或其他理由，正式挑戰選舉結果，但法律和先例限制任何人破壞或延遲權力移交。所以，到了12月8日，不論落敗的候選人是否承認，美國人都幾乎肯定會知道下一任總統是誰。

最多令價格波動加劇及延長

儘管如此，這仍可能會增加5星期的不確定性。在這段時間內，金融市場對於選舉結果爭議將會有什麼反應？

從以往歷史看來，美國總統選舉對於美股價格整體方向影響不大，但往往會增加股價波動。2000年有爭議的美國總統選舉，令到美股價格波動加劇及延長。若今屆美國總統選舉也出現爭議，同樣會加劇美股在12月8日之前的波動。

不過，法律上的結論不能夠保證選民對選舉結果普遍接受。考慮到現時美國選民的兩極化，今年的選舉將會比以往有較大的風險出現政治熱情演變為暴動的情形。主要在兩種情况下，可能會出現這種情形。

第一，是特朗普拒絕接受選舉失敗，聲稱投票欺詐奪走了他的勝利，並煽動他的支持者走上街頭。

第二，是民主黨候選人拜登得到較多美國選民支持，但在計算選舉人票上卻輸給特朗普，重演2016年的選舉結果。民主黨支持者連續兩次感到被剝奪選舉權，因而抗議。

過往美國股市對動亂漠不關心

美國股市對於民憤會有何反應？最大可能就像過去一樣不了了之。例如，1968年，黑人民權領袖馬丁路德．金遭到暗殺後，在全國引發抗議活動。在1992年，4名警察被控告嚴重傷害超速駕駛的電單車司機羅德尼．金，卻無罪釋放，在洛杉磯引發了騷亂。但這兩次事件對美國股市都沒有什麼影響。今年5月底，黑人弗洛伊德（George Floyd）被美國警察跪頸後死亡，抗議浪潮席捲美國多個城市，但美國股市同樣好像視若無睹，標準普爾500指數繼續上升，創下歷史新高。

美國股市對於這些反覆發生的暴動漠不關心，顯示了這些動盪是美國政治的特色，而不是缺陷。美國並非經濟控制在外資手中的小國，與大多數其他國家相比，美國的管治制度能夠承受更高程度的政治動盪。

總而言之，儘管在11月大選臨近時以及大選之後，美國可能會出現一些激烈的政治場面，但這齣戲卻不太可能是美國的選舉制度或美國股市應付不了的。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]