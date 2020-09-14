李聲揚：按揭壓測何時取消？

日前在《明報》看到同文張宗永兄，提到新加坡的組屋政策，解決大部分人的住屋問題。小弟認為說白一點，就是人人做業主，有stake in society，自然有利社會穩定。

近年香港社會氣氛緊張，已不止是「房屋問題」如此簡單。但小弟固執地相信，若更多人可以自置物業（「上車」），應有助減低社會怨氣（但不能完全消除）。小弟身邊朋友政治取向各有不同，但明顯地最激進的是未有置業的一群。已成為業主的，很多也不滿政府，但不會太激進。

最激進一群多為未有置業

這也適用於年輕人。不少年輕人的確認為「解決房屋問題」不是首要任務，但很可能是因為「上車」太遙遠，索性想也不想。

收入跟不上樓價升幅，年輕人難「上車」，是全世界的問題，民主國家也不能倖免。香港作為大都會，情况當然更嚴峻。若「上車」難度降低，應該仍有機會減低怨氣，政府應該認真考慮。

小弟當然明白政府官員「少做少錯」的心態。看看金管局的各式「辣招」，不少人以為這些「辣招」是為了控制樓價，甚至讓樓價回落──這種想法實在大錯特錯！金管局才不在乎你能否「上車」，也不在乎你是否會損手。他們要保證的是樓價大跌，也不要影響銀行。方法就是提高門檻，保證能夠「上車」的人都是高收入人士，或有富爸爸，更要放下大筆首期，讓銀行有足夠的緩衝。至於閣下死活，不在局方關心範圍。

樓市橫行 放寬措施機會

政府的政策，不能說是全錯。畢竟政府角色很尷尬，民望低迷，現在氣氛下，讓更多人「上車」會被視為推人去死，若樓價急跌，政府必被猛烈批評。但在樓價上升時阻止人「上車」（正是過去10年發生的事情），又會被認為剝奪別人機會。

不過，現屆政府反正如此「打得」，又是否在乎被人批評的風險？再說得白一點，民望反正已經夠低，多一單失誤也影響不大，但若成功幫到更多人「上車」，可能有助民望。樓市升時，政府怕放寬措施令買家摸頂，樓市跌時，又會被批評騙市民去托市。近期樓市橫行，其實正是放寬措施的機會。

說了一輪理論，我們做個案例研究，看看現在的措施如何限制「上車」：假設兩夫妻心儀「上車盤」，500萬的物業，若自住首置兼借按揭保險，可以做到九成按揭。50萬首期，當然不算容易，但若夫妻齊心，再加累積不少財富的「四大長老」適度幫助，仍算可能。以現行按息約2.5厘計算，月供1.9萬左右，夫妻齊齊供，聽落仍可接受。

七成家庭「買不起」500萬樓

不過買樓要過關斬將，除了首期和供款外，還有收入測試和壓力測試。兩夫妻收入要有多高才可以成功「上車」？現行的收入測試，要求供款頂多去到收入50%，所以案例中兩夫妻收入要達到3.7萬以上。還好。

但現實卻是，月入3.7萬元的夫妻，銀行仍然不能批出樓宇按揭！何解？因為還有壓力測試，這也是小弟覺得最不合理的地方。金管局為了確保買家將來也供得起樓，特定要求加息3厘後，買家供款佔收入仍在六成以內。所以兩夫妻收入要達到4.9萬以上才可成功「上車」，收入門檻高了三成多。

全港有多少家庭收入達到4.9萬？答案是兩成多。亦即是，即使只是想買500萬的物業，也有七成多家庭未能做到。我們還未計及新婚夫婦收入不高，當中收入達到4.5萬的，可能只得一成多。

小弟並不「貪心」，只會呼籲政府做一件事：放寬壓力測試，最好取消。原因？小弟認為壓力測試，已完成歷史任務，根本不合時宜。

壓測假設加息3厘「完全離地」

看看背後邏輯，金管局假設利息會再加3厘。讀者不用十分貼市，都知道美國聯儲局3月狠狠減息，並預期零息環境維持一段長時間。請問何來加息3厘？

金管局最初推出此項要求是2013年，當時市場預期聯儲局將會加息，事實聯儲局後來的確加息9次，證明當時金管局的要求算是合理。但時移世易，聯儲局過去兩年已將息口重新減至零。那請問金管局，為何預料美國加息時推出壓力測試，但到息口勁減以後，卻完全沒有放寬？

在我們的例子中，只要取消壓力測試，「上車」要求的收入會變成3.7萬元，而非4.9萬元。這會令收入在此區間的家庭不再望門興嘆，但也不是中門大開（有六成家庭收入不足3萬元），正適合政府「張弛有道」的作風。

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]