經濟
李聲揚 股市非常道

投資策略

李聲揚：按揭壓測何時取消？

【明報專訊】早前小弟和《明報》陸振球兄在明經財經搞了場Facebook Live（可以免費重溫），當中談及香港樓市，今次借專欄再發揮一下。小弟的看法是：除非打算移民，否則負擔得起，仍是應該買自住樓。但投資香港樓（博升值也好收租也好），則並不值博。

日前在《明報》看到同文張宗永兄，提到新加坡的組屋政策，解決大部分人的住屋問題。小弟認為說白一點，就是人人做業主，有stake in society，自然有利社會穩定。

近年香港社會氣氛緊張，已不止是「房屋問題」如此簡單。但小弟固執地相信，若更多人可以自置物業（「上車」），應有助減低社會怨氣（但不能完全消除）。小弟身邊朋友政治取向各有不同，但明顯地最激進的是未有置業的一群。已成為業主的，很多也不滿政府，但不會太激進。

最激進一群多為未有置業

這也適用於年輕人。不少年輕人的確認為「解決房屋問題」不是首要任務，但很可能是因為「上車」太遙遠，索性想也不想。

收入跟不上樓價升幅，年輕人難「上車」，是全世界的問題，民主國家也不能倖免。香港作為大都會，情况當然更嚴峻。若「上車」難度降低，應該仍有機會減低怨氣，政府應該認真考慮。

小弟當然明白政府官員「少做少錯」的心態。看看金管局的各式「辣招」，不少人以為這些「辣招」是為了控制樓價，甚至讓樓價回落──這種想法實在大錯特錯！金管局才不在乎你能否「上車」，也不在乎你是否會損手。他們要保證的是樓價大跌，也不要影響銀行。方法就是提高門檻，保證能夠「上車」的人都是高收入人士，或有富爸爸，更要放下大筆首期，讓銀行有足夠的緩衝。至於閣下死活，不在局方關心範圍。

樓市橫行 放寬措施機會

政府的政策，不能說是全錯。畢竟政府角色很尷尬，民望低迷，現在氣氛下，讓更多人「上車」會被視為推人去死，若樓價急跌，政府必被猛烈批評。但在樓價上升時阻止人「上車」（正是過去10年發生的事情），又會被認為剝奪別人機會。

不過，現屆政府反正如此「打得」，又是否在乎被人批評的風險？再說得白一點，民望反正已經夠低，多一單失誤也影響不大，但若成功幫到更多人「上車」，可能有助民望。樓市升時，政府怕放寬措施令買家摸頂，樓市跌時，又會被批評騙市民去托市。近期樓市橫行，其實正是放寬措施的機會。

說了一輪理論，我們做個案例研究，看看現在的措施如何限制「上車」：假設兩夫妻心儀「上車盤」，500萬的物業，若自住首置兼借按揭保險，可以做到九成按揭。50萬首期，當然不算容易，但若夫妻齊心，再加累積不少財富的「四大長老」適度幫助，仍算可能。以現行按息約2.5厘計算，月供1.9萬左右，夫妻齊齊供，聽落仍可接受。

七成家庭「買不起」500萬樓

不過買樓要過關斬將，除了首期和供款外，還有收入測試和壓力測試。兩夫妻收入要有多高才可以成功「上車」？現行的收入測試，要求供款頂多去到收入50%，所以案例中兩夫妻收入要達到3.7萬以上。還好。

但現實卻是，月入3.7萬元的夫妻，銀行仍然不能批出樓宇按揭！何解？因為還有壓力測試，這也是小弟覺得最不合理的地方。金管局為了確保買家將來也供得起樓，特定要求加息3厘後，買家供款佔收入仍在六成以內。所以兩夫妻收入要達到4.9萬以上才可成功「上車」，收入門檻高了三成多。

全港有多少家庭收入達到4.9萬？答案是兩成多。亦即是，即使只是想買500萬的物業，也有七成多家庭未能做到。我們還未計及新婚夫婦收入不高，當中收入達到4.5萬的，可能只得一成多。

小弟並不「貪心」，只會呼籲政府做一件事：放寬壓力測試，最好取消。原因？小弟認為壓力測試，已完成歷史任務，根本不合時宜。

壓測假設加息3厘「完全離地」

看看背後邏輯，金管局假設利息會再加3厘。讀者不用十分貼市，都知道美國聯儲局3月狠狠減息，並預期零息環境維持一段長時間。請問何來加息3厘？

金管局最初推出此項要求是2013年，當時市場預期聯儲局將會加息，事實聯儲局後來的確加息9次，證明當時金管局的要求算是合理。但時移世易，聯儲局過去兩年已將息口重新減至零。那請問金管局，為何預料美國加息時推出壓力測試，但到息口勁減以後，卻完全沒有放寬？

在我們的例子中，只要取消壓力測試，「上車」要求的收入會變成3.7萬元，而非4.9萬元。這會令收入在此區間的家庭不再望門興嘆，但也不是中門大開（有六成家庭收入不足3萬元），正適合政府「張弛有道」的作風。

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

上 / 下一篇新聞

Wetland 3期加推45伙 折實均呎逼1.4萬 首推特色戶 藝里坊‧2號擬短期加推
Wetland 3期加推45伙 折實均呎逼1.4萬 首推特色戶 藝里坊‧2號擬短期加推
新盤高開 嘉湖3日4成交
新盤高開 嘉湖3日4成交
得寶1房月租9200元 重返4年前水平
得寶1房月租9200元 重返4年前水平
白加道28號多按屋叫價5.5億 蝕使費放售
白加道28號多按屋叫價5.5億 蝕使費放售
朗8三房955萬沽 3年半蝕使費離場
朗8三房955萬沽 3年半蝕使費離場
東驥龐寶林：港股亂象似2007年見頂前 開始考慮離場
東驥龐寶林：港股亂象似2007年見頂前 開始考慮離場
DWS Sean Taylor：中資科技醫療 趁調整低吸
DWS Sean Taylor：中資科技醫療 趁調整低吸
恒大和生圍建超級豪宅 恒地代勞修改規劃 近25萬呎全港最大
恒大和生圍建超級豪宅 恒地代勞修改規劃 近25萬呎全港最大
恒大汽車兩物管子企售金碧
恒大汽車兩物管子企售金碧
證監關注網上騙案 研加強投資者教育
證監關注網上騙案 研加強投資者教育
平保引入招商蛇口交易突煞停
平保引入招商蛇口交易突煞停
內地4隻創業板ETF 本月22日掛牌
內地4隻創業板ETF 本月22日掛牌
國務院：金融控股公司資本須逾50億
國務院：金融控股公司資本須逾50億
跟妻移民泰國 林景楠：生意兩邊走 阿布泰泰國入貨兼營物流 研拓移民顧問生意
跟妻移民泰國 林景楠：生意兩邊走 阿布泰泰國入貨兼營物流 研拓移民顧問生意
助規劃辦公室削成本 理光：疫情下需求大
助規劃辦公室削成本 理光：疫情下需求大
FoodWalker小辦手 助餐飲界採購食材
FoodWalker小辦手 助餐飲界採購食材
FundPark：疫情帶動 電商相關貸款佔比飈
FundPark：疫情帶動 電商相關貸款佔比飈
路透：軟銀逾400億美元售晶片業務
路透：軟銀逾400億美元售晶片業務
螞蟻澄清：從未向曠視提供人臉數據
螞蟻澄清：從未向曠視提供人臉數據
港企跨界合作把握疫市商機
港企跨界合作把握疫市商機
LOST迷之密失：酒店房變遊戲場地
LOST迷之密失：酒店房變遊戲場地
張兆聰：市場已定贏家 首推頤海海底撈
張兆聰：市場已定贏家 首推頤海海底撈
鄺翠玲：全職收租男重組資產助兒置業
鄺翠玲：全職收租男重組資產助兒置業
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：美團反彈 留意購證18882
金子：美團反彈 留意購證18882
張兆聰：舊經濟股捱出頭 新地收息佳選
張兆聰：舊經濟股捱出頭 新地收息佳選
蔡金強：中美博弈三部曲
蔡金強：中美博弈三部曲
陳大為：Don't fight the Fed？ 未必！
陳大為：Don't fight the Fed？ 未必！
謝偉銓：住宅「黑廁」設計應否取締？
謝偉銓：住宅「黑廁」設計應否取締？
家族資產管理辦公室吳瑞麟：散戶離場 入巿好時機
家族資產管理辦公室吳瑞麟：散戶離場 入巿好時機
沈永年：中介售後服務最重要
沈永年：中介售後服務最重要
陸振輝：人比人 比死人
陸振輝：人比人 比死人
趙海珠：儲局或加碼寬鬆 美元難脫弱勢
趙海珠：儲局或加碼寬鬆 美元難脫弱勢
謝紹榮：衍生權證擴大股市波幅
謝紹榮：衍生權證擴大股市波幅
陸振球：Workhorse小注博大贏
陸振球：Workhorse小注博大贏
陸振球：打造大灣區世界級貨櫃碼頭
陸振球：打造大灣區世界級貨櫃碼頭
林少陽：反手做淡要三思
林少陽：反手做淡要三思
技術取勝：創科處上升軌之上
技術取勝：創科處上升軌之上
潘迪藍：美大選倘現爭議 影響股市有限
潘迪藍：美大選倘現爭議 影響股市有限
蘇沛豐：信義光能中線目標11.7元
蘇沛豐：信義光能中線目標11.7元
李順威：期權波動言人人殊
李順威：期權波動言人人殊
轉數快日均40萬宗交易 較去年底飈1.4倍
轉數快日均40萬宗交易 較去年底飈1.4倍
新航「偽出國」航班 下月推出
新航「偽出國」航班 下月推出
劉思明：科技股玩完？升浪或未到一半
劉思明：科技股玩完？升浪或未到一半
何啟聰：新經濟股拾升勢 美團購22961
何啟聰：新經濟股拾升勢 美團購22961
周國威：科技股蓄勢反彈 吼騰訊阿里小米
周國威：科技股蓄勢反彈 吼騰訊阿里小米
摩根大通亞洲：看好跨國龍頭科技股 留意納指認購證
摩根大通亞洲：看好跨國龍頭科技股 留意納指認購證
周顯：回應侵犯者 須以儆效尤
周顯：回應侵犯者 須以儆效尤
何國良：亞洲股市表現 美大選後勝選前
何國良：亞洲股市表現 美大選後勝選前
何濼生：美國在走下坡
何濼生：美國在走下坡
王弼：軟銀屈爆機 納指散水道指強
王弼：軟銀屈爆機 納指散水道指強
曾淵滄：納指急挫 華爾街下馬威
曾淵滄：納指急挫 華爾街下馬威
湯文亮：名正言順的起底
湯文亮：名正言順的起底
陳永傑：公屋上樓時間坐五望六
陳永傑：公屋上樓時間坐五望六
廖偉強：不迷信科技 做好管理
廖偉強：不迷信科技 做好管理
布少明：下季豪宅料「旺上加旺」
布少明：下季豪宅料「旺上加旺」
李志成：新居屋爭崩頭 不如二手尋寶
李志成：新居屋爭崩頭 不如二手尋寶
九龍塘雋睿入場豪宅 享獅子山景
九龍塘雋睿入場豪宅 享獅子山景
海濱花園價量齊升 均呎重返1.3萬
海濱花園價量齊升 均呎重返1.3萬
景順香港麥劍豪：風險升溫 強積金宜減股換債
景順香港麥劍豪：風險升溫 強積金宜減股換債