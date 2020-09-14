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林少陽 細味投資

投資策略

林少陽：反手做淡要三思

【明報專訊】牛氣冲天的夏季已屆尾聲。中秋將至，投資者趁近月大豐收，收割一點利潤以備糧草過冬的心態，正在悄悄蔓延。話雖如此，本欄還是勸告各位讀者，最好還是不要太過自作聰明，增持一點現金可以，反手做淡最好還是三思而後為，因為在全球瘋狂印鈔的大前提下，做淡值博率僅屬一般。

踏入9月份，環球股市開始出現高山症狀，即使是「宇宙最強」的納指，亦漸顯疲態。過去一周，納指更是「一反常態」，在美股三大指數表現中，敬陪末席。反觀，整體指數成分股質素較次的恒指，其實早於7月那股「嘩嘩嘩」的喧鬧聲中，徐徐落幕。

以逆向思維觀之，港股過去超過兩個月的調整，反倒為市底打好基礎。假如不幸稍後美股調整幅度加深，港股其實是有條件只是應酬式陪跌一下便算。當然，指數以外的科技股，表現可能更為貼近納指，即使指數調整幅度不深，亦不表示重倉增長股的投資者可以免疫。

獲利已豐可酌量減倉

實際操作，大致上有四個可行方案：第一，是酌量減倉，尤其是年初至今已獲厚利的股份，畢竟即使再富有的投資者，資金供應亦不是無限的，既然再升的值博率有所下降，稍微減少一點風險胃納，絕對是無可厚非。

換馬周期股 可吼中資航空股

第二，是將那些高啤打系數的增長股，稍微換馬至有機會受惠疫情受控的周期股，上期提及的大陸航空股是其中一個選擇，個別旅遊相關零售股亦是可行的選擇。本港新增確診個案已跌返低單位數字，其實是有條件重啟經濟。國內的疫情控制，做得遠比香港出色，重啟經濟的條件更加充分。投資者不妨在審慎之餘，最好還保留住一點狼性。

第三，是買入一點價外認沽期權，作為對冲。相比起已在低位的港股，納指相關衍生工具，或較能對冲本港上市增長股的下行風險。

第四，我們近期的做法，是減持手上單純睇好的長倉，改以配對交易（pair trade）建倉。目前個人偏好，是早已被放進垃圾堆的港資地產股。由於結構上不是真的睇好整個行業，只是認為不少股份估值已夠殘，下行空間非常有限而已。其中，較為有信心的，是上周剛被剔出恒指成分股的信和置業（0083）。信置目前手持淨現金近380億元，佔市值逾50%。官塘裕民坊凱匯已近沽清，利錢甚厚，只待今明兩年入伙之時入帳，如無意外，今明兩年集團盈利將較去年度錄得逾倍升幅，但願管理層能順應股東們的期望，在加派股息時不要太過手緊。

信置跌得過殘可留意

如今全球零息，美國的藍籌巨企，都紛紛透過發債回購，提高股東回報，本港傳統藍籌卻是反其道而行，不斷屯積現金自殘股東價值。作為小數股東，地位其實是何等的卑微！我們可以做的事，其實不多。過去10年，不少港人捨港股取美股，其實不是自信自己好打得，可以outsmart美國的本地薑，而是他們對自己人，已失去了當初的那份信任。一個原本很好的投資主意，在以上複雜的心情之下，最後只能小注怡情，誠為可惜也。

（作者客戶持有信置股份）

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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