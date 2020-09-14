陸振球：Workhorse小注博大贏

【明報專訊】早前美國電動汽車股Tesla（TSLA）股價升至超過2000美元的夢幻價後進行一拆五，之後在散戶追捧下再升多一成，然後由高位急速調整了約三成半才反彈。Tesla今年以來仍累升約3.5倍。不過，原來美國另一隻主打電動貨VAN的股票Workhorse（WKHS）的升幅更驚人，今年以來累積升幅高逾6.7倍（見圖1），遠遠拋離Tesla，值得投資超限戰的讀者留意。
市值不及Tesla 1%
要知道，Tesla的巿值現在回吐完仍高達3460億美元，但Workhorse的巿值只有約23.5億美元，不及Tesla的1%，其務業或利潤拓展空開可以十分驚人，之前其接獲UPS的訂單後股價便急升，只要更多物流公司願意採用Workhorse的電動貨VAN，其估值要調升10倍也不是沒可能的。
技術上，近期Tesla股價一度大跌，但Workhorse也完成了約3個月整固而突破了7月初的高位（見圖2），兼之9天RSI能在70附近企穩，只要再有好利的新消息，隨時可快速挾上，值得分注吸納。
事實上，Tesla太多散戶參與，容易成為大鱷操控下的點心，Workhorse屬於細細粒、容易食，只要再多幾單如UPS的大訂單，便可容易錄得虧轉盈，甚至大賺，又或吸引大戶出手，100餘億港元巿值，要推高並不困難。
潛力爆發力勁 毋須重注
當然，這類具潛力的爆升股，也不用太重注，因潛在升幅可以很驚人，小注也可以博大贏。