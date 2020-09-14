陸振球：Workhorse小注博大贏

市值不及Tesla 1%

要知道，Tesla的巿值現在回吐完仍高達3460億美元，但Workhorse的巿值只有約23.5億美元，不及Tesla的1%，其務業或利潤拓展空開可以十分驚人，之前其接獲UPS的訂單後股價便急升，只要更多物流公司願意採用Workhorse的電動貨VAN，其估值要調升10倍也不是沒可能的。

技術上，近期Tesla股價一度大跌，但Workhorse也完成了約3個月整固而突破了7月初的高位（見圖2），兼之9天RSI能在70附近企穩，只要再有好利的新消息，隨時可快速挾上，值得分注吸納。

事實上，Tesla太多散戶參與，容易成為大鱷操控下的點心，Workhorse屬於細細粒、容易食，只要再多幾單如UPS的大訂單，便可容易錄得虧轉盈，甚至大賺，又或吸引大戶出手，100餘億港元巿值，要推高並不困難。

潛力爆發力勁 毋須重注

當然，這類具潛力的爆升股，也不用太重注，因潛在升幅可以很驚人，小注也可以博大贏。

[陸振球 投資超限戰]