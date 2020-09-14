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謝紹榮 食腦本世界

投資策略

謝紹榮：衍生權證擴大股市波幅

【明報專訊】美匯指數自5月份跌穿100水平以後，便一直下滑，直至近期才作出輕微反彈，於93水平橫行。美匯指數停止跌勢，也意味着早前因美匯指數下跌而升值的多國貨幣，如澳元、歐元和英磅，升勢告一段落。

另一邊廂，黃金價格自7月份屢創新高後便無以為繼，最近在每盎司1940美元區域鞏固，長遠走勢仍看俏。觀乎美匯指數與黃金價格近半年走勢，兩者確實呈現反向相連關係。

黃金企穩1940美元 長遠走勢看俏

講完金、匯，不如轉講股市。近期港股格局仍舊炒股不炒市，各自各精彩。恒指繼續在24000點至25000點之間浮浮沉沉，悶局一場；反之個別股票表現，特別是新股，卻十分吸睛。不過散戶必須注意，每逢藍籌股成交萎縮但二三線股炒得不亦樂乎之際，大市通常都已接近大調整前夕，所以散戶們切忌貪勝不知輸。

至於上周美股表現一如本欄所料，因美股三大指數升得太急而進入調整階段。今次美股下調，碰巧是陽曆9月，即美國傳統「股災月」，再加上美國總統大選在即，所以筆者認為今次美股調整的速度和幅度將會既快且大。按照納指走勢圖分析，納指跌穿10000點這心理關口機會甚高，奉勸大家現在不要胡亂「博反彈」。

今年納指走勢猶如坐過山車，令不少投資美股的基金表現也變得大上大落。也許如此，近期有報道指納指波幅之所以如此巨大，跟軟銀集團（Softbank）於早前購入大量美國科技股「認購期權」和最近出售圖利或有關係。

從理論層面出發，衍生權證的而且確加劇了股市波幅。續上例，假若軟銀集團真的認購入了大量認購期權，那麼售賣認購期權予軟銀集團的一方，他們便需承受跟軟銀集團完全相反之風險。在相關股票價格上漲時，交易對手為了降低風險，便會根據已出售認購期權當下之「delta 值」進行對冲，買入正股；而當股價下跌時，則反之亦然。由此可見，市場衍生權證交投愈多，投資銀行需要進行動態對冲活動便愈頻密，市場波幅愈大。

平心而論，造成今日美股波幅巨大的原因，其實也不能完全歸咎於衍生權證市場。事實上，近年在各大股票市場流行的股票指數ETF（交易所買賣基金），也同樣為股市波幅起了推波助瀾之力。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 食腦本世界]

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