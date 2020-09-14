趙海珠：儲局或加碼寬鬆 美元難脫弱勢

聯儲局早前表示會致力令通脹在未來達到2%以上，而不再將這個水平視為上限，本周三（16日）聯儲局將舉行議息會議，我們認為在以上的情况下，聯儲局將會維持利率在零一段較長時間、並且需要更多刺激措施以進一步達到平均通脹目標，有機會因此而需要購買長年期債券或透過前瞻指引來達標；債券收益率亦可能處於長期通脹預期水平之下。

在此政策下，我們認為風險資產包括股票、高收益及新興市場債券等都將會得到支持，但卻不利美元走勢。不過未來仍有一些不確定因素，包括美國國會能否如期通過新一輪刺激經濟方案、民主黨在美國大選中的走向，或有機會增加市場對稅收的憂慮。渣打對美元12個月走弱的目標仍然維持不變。

脫歐成焦點 英鎊短線波動

近日匯市另一個焦點在英國的脫歐議題上，近日英國提出一份法案重新修改已經簽署的脫歐協議中有關北愛爾蘭邊境的部分，歐盟官員表示雙方之間的信任受到嚴重破壞；美國眾議院議長佩洛西亦表示，英國此舉亦將會影響美英之間達成貿易協議的進度。

話雖如此，我們認為市場已經習慣在英國脫歐議題上，出現最後時刻協議（last moment deal）的情况，市場傾向相信雙方最終都希望避免無協議脫歐。英鎊兌美元近日受消息影響已經下跌逾5%，跌至5個月低位，渣打認為隨着英國脫歐的過程繼續發酵，英鎊有機會再走軟，若英鎊兌美元失守1.2700的技術支持，跌勢有機會蔓延至1.2500，甚至更低水平，不過我們預期長期的投資者可能會在該水平買入，令英鎊受到一定支持。假如英國與歐盟最終能避過無協議脫歐的話，我們仍然維持12個月看好英鎊的走勢，不過短期內相信匯價的波動仍然會增加。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]