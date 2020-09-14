陸振輝：人比人 比死人

有句至理名言，叫做「人比人，比死人」，得一就想二，欲望無窮無盡，年輕時拼搏尋找理想是無可厚非，但到了退休之齡，還在不顧韶光有限，只看重身外之物，相信就無法活得好了。

其實要活得好，就一定要有好心態！要正面看生活，一切都會變得有趣。

想想看，大清早被鬧鐘吵醒，證明自己還活着；不得不從牀上爬起來活動，證明自己身體還不算太差；收到一些邀請信息去聚會，證明還有朋友記得自己；有人對你故意挑剔，證明還有人注意到你；每天都擔心自己體重超標，證明自己吃得還不錯；經常想去看看異地風光，證明自己心中還有詩與遠方；每天都總會被一點瑣事困擾，證明自己還有一點重要；遇到有趣的人和事還會有會心的微笑，證明自己心裏並不冷漠。

看到嗎？真正要活得好，並不需要錦衣玉食，因為吃得好東西太多，身體可能受不了；並不需要金山銀海，因為生活要花費的，可能只需區區之數；並不需要穿金戴銀，有個可以自理的身體就勝於裝扮；並不需要豪奢出巡，只要去心儀之地就可以滿足願望。

人的切實需要並不是太多，只要有好的心態，那就每一天都會愉快和有趣，願退休者好好掌握。

陸振輝（聽琴的牛） 《退休做中產》作者

[陸振輝 優游歲月]