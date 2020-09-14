經濟
沈永年 大灣區樓市解碼

投資策略

沈永年：中介售後服務最重要

【明報專訊】香港樓價持續高企，鄰近的大灣區不斷發展，加上早前中央放寬了限購政策，讓港人於大灣區不同城市置業可享有與當地人相同的待遇，現在愈來愈多港人選擇北上置業。不過，大灣區樓盤的選擇眾多，令人眼花撩亂，如不找一家可信的中介公司幫忙，隨時會有「中伏」的危機！

筆者最近收到一名讀者求助，講述他在珠海買樓的不愉快經歷。該讀者於2017年尾在珠海橫琴購買總值200多萬元人民幣的公寓，當時合約列明會於2019年底精裝交付，但當事主再向發展商查詢時，對方竟表示政府不允許售賣精裝房，要求他再簽一份補充協議委託他們裝修。當時事主相信了發展商，同意並簽署了補充協議。

根據合約條款，如果發展商未能於2019年底交樓，須每月向業主賠償總投資金額的0.3%；逾期超過180天，則每月賠償總投資金額的0.6%。發展商去年12月表示會依合約向業主賠償，並於本年9月份交樓，但事主至今仍未收到任何賠償，也沒有交樓的消息。被問到是否被地產代理欺騙，事主表示當地中介的角色跟香港中介不同，只負責帶客人去看示範單位；至於後續的買樓手續，都是由買家跟發展商自行協商，中介並不會參與。事主當時一早有意於該地段置業，跟相熟的內地中介看過示範單位後覺得合適，於是直接跟發展商簽約。

部分中介只負責帶客睇樓

事主本來以為發展商是中央企業，實力雄厚、土地多，樓盤對面更有一幢同系的大樓，買他們的樓盤應該不會有什麼差池。不料，隨着交樓日期將至，發展商方面仍未有新消息，加上現時到內地需接受14天隔離檢疫，業主們難以親身到內地跟進，實在十分無助。發展商於去年12月承諾，會於本年9月收樓時，按合約給業主賠償逾期交樓的損失。現在已經9月份，雖然事主無法親身到珠海查看樓盤進度，但他身處珠海的朋友表示，看見樓盤早已興建好，但單位至今仍未開始裝修，根本沒有可能於9月份交樓。筆者在網上看到同一樓盤的另一個案，那名受害者同樣被發展商要求加簽補充協議，不過他認為做法違反合約，因此拒絕簽訂協議，並要求取消交易及退款。當時發展商也表示可退款，但要等領導提出方案，3個月過去，受害人再致電跟進情况，發展商卻表示領導說了不能退款。由合約交樓日期到現在，已經逾期1年多，但一眾業主仍無法收樓，也無法取回金錢。受害人曾去信向領導投訴，卻至今仍未得到任何回覆。

事情至此，發展商無法交樓已成事實，事主決定與筆者分享自己的經歷，希望筆者可以幫忙了解跟進，並提醒其他打算北上置業的港人小心「中伏」，必須選擇有信譽的發展商及中介。一個中介的好壞並非單看其對物業的介紹和售前服務，這些基本條件幾乎所有中介都能做到，反而售後服務才是重中之重！一家具實力、有質素保證和發展商關係良好的中介，能在最迫切的關鍵時刻幫你貼身跟進，了解你的真正需要，為你提供解決問題的最佳方案。香港代理所提供的服務、跟進工作比內地中介來得貼心和周到，如果有事發生，一家有實力的中介一定會貼身幫你跟進和解決問題。即使最終事情較難解決，至少香港中介不會無故失蹤，亦可直接上他們的公司門市了解具體情况，共同商討對策並尋求解決方法，大家香港人始終是同聲同氣，心理感覺上已有很大分別！其實即使直接跑到發展商那裏購買物業，客戶也不會享有特別折扣的，如果這樣我們為何不選擇香港的中介公司，實在是浪費了他們的努力呢！

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]

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