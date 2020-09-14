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家族資產管理辦公室吳瑞麟：散戶離場 入巿好時機

【明報專訊】近日美股走勢反覆，在9月首10個交易日納斯達克100指數跌了7.9%，由高位12439點回落至最低曾見11055點，標普500指數則跌了4.6%。另外，有「恐慌指數」之稱的波幅指數（VIX）由9月1日的26.12上升至9月3日的33.6。雖然不及今年3月時高，但大市波動加上美國科技股急瀉，都令市場人士憂慮大市由牛轉熊。而且美國疫情未完全受控，中美貿易關係緊張，以及美國總統大選在即，面對多個不明朗因素，投資者應如何部署呢？

明報記者 黃清瑤

本地家族資產管理辦公室投資總監吳瑞麟認為，現時美股處於調整階段，對市况大起大跌不感驚訝。事實上，納指由年內低位6771點，上升至9月初高位12439點，升幅約八成半，因此現時借勢調整亦屬正常。他續表示，根據過往大選年統計，8月份美股往往會大升，9月至11月份通常會大上大落。另外，亦有其他有趣的研究顯示，如民主黨勝出標普500指數會在9月見頂，若共和黨勝出，指數會在9月份後不斷向上。他笑指，股市是有「預測未來的能力」，因為不少市場人士如投資機構、基金經理一早做好研究及提早部署，所以股市走勢很早就反映選舉結果。

護城河較強 看好台積電

他較看好經濟護城河（Economic Moat）較強的企業，如生產半導體的台積電（TSM），該公司為接近500名客戶提供服務，生產超過1萬種不同產品，並可應用到電腦、通訊產品與消費性電子產品等不同的電子用品。公司的主要客包括蘋果、華為、高通、聯發科、輝達、賽靈思等。根據公司最新的財務報告表顯示，今年第二季公司淨利潤為1646.2億新台幣，按年大增58.7%，按季增2.4%，每股盈利亦按年急增81%。在9月份首10個交易日中，公司僅跌0.44%，股價表現遠勝於Facebook（FB）跌8.56%、亞馬遜（AMZN）跌7.99%。

晶片股亦可留意NVIDIA及AMD

至於其他可考慮的晶片股包括有NVIDIA （NVDA）及超微半導體（AMD），前者的繪圖處理器、晶片組和數位媒體播放器軟體等均可應用在蘋果及Window作業電腦，主要客戶包括亞馬遜、微軟等，現時公司市值逾3000億美元，超越英特爾（INTC）成為全球第三大半導體公司。後者主要生產是中央處理器、圖形處理器、主機板晶片組及電腦記憶體等，近日公司新推出的Ryzen 4000系列處理器，曾令公司股價單日大漲16.5%。

抗疫恐長期化 Zoom需求有增無減

另一隻吳瑞麟看好的股票是Zoom（ZM），其股票成交量由2018年9000萬美元，急升至今年7月的6.6億美元。此外，儘管市場上曾傳出疫苗面世的消息，但吳瑞麟對控疫前景不樂觀，就如牛津大學的疫苗在上周突因出現不良反應而宣告停止試驗，吳瑞麟預計未來2至3年人們仍要保持一定的社交距離，戴口罩成為常態，疫情可能會反反覆覆，隔一段時間又要實行封鎖措施，疫情改變人們工作模式，人們需要遠在家工作及學習，對Zoom的需求只會有增無減。

看好特斯拉多於蘋果

市場人士多會留意美國大型科技股FAANG〈即Facebook（FB）、蘋果（AAPL）、亞馬遜（AMZN）、網飛（NFLX）、Google母公司Alphabet（GOOGL）〉，當中的蘋果公司月初拆細，入場費回落至125美元，不過拆細後股價反覆向下，回落至115美元水平附近。他認為公司已發展成熟，增長空間有限。而同時間拆細的特斯拉（Tesla），他認為公司業務龐大，即使股價近日由500美元高位回落至330美元水平，長線仍具上升潛力，預料未來股價可翻倍回升。

對於目前投資部署，吳瑞麟認為較適合短炒操作，在如此波動市，如作長線持有難以捕捉升勢，而且大上大落或增加投資者的心理壓力。他目前亦只持有一成股票，其餘九成為現金，正等待時機再入市。何時為合適的入市時機呢？吳瑞麟指會等到大多散戶離場，機構投資者佔大多數再入市。他解釋，美國散戶偏好短線的認購期權，在上月更一窩蜂買入蘋果及特斯拉等科技股的認購期權，槓桿率往往高達15至20倍，以致股價大幅推高。

當期權在1至2星期後到期，莊家大多會在交易後立即做對冲，即沽出正股，這就是美股市場波動原因之一。因此，當大多散戶離場後他才會大舉入市，現時以保留現金為主。日前，美國聯儲局主席鮑威爾表示，未來幾年將會維持低息環境，這反映持有現金存款及債券的利息均無利可圖，相信資金會流入股市。

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