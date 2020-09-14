謝偉銓：住宅「黑廁」設計應否取締？

全面禁止 或導致出現更多怪則

「黑廁」缺乏自然風與陽光照射，容易出現潮濕和通風等問題，有必要裝設較強勁的抽氣系統（政府規定每小時換氣最少5次），但這會令廁所室內產生負氣壓，有機會將地面、馬桶及渠管的細菌病毒從罅隙抽到空中，再被使用者吸入造成感染。抽氣系統長開不單耗費能源，亦較易將U形聚水器內的水分抽乾，若沒有適時重新注水，會增加冲廁時臭氣與病毒倒吸入屋的風險。

「播毒」屋邨均不屬「黑廁」設計

然而，「黑廁」之所以出現，是因為香港的住宅樓宇出名密度高、地盤細、單位小，若要求所有廁所都要有一定規格的窗戶，對單位間隔設計等會造成很大限制，可能導致更多奇形怪則，降低實用和使用效率，不利家具擺放。再者，廁所窗戶一般都是對着狹窄的天井、後巷，亦往往貼近隔鄰單位，打開窗戶同樣有吹入污水與濁氣的風險，亦會有私隱問題，故不少用戶往往選擇長期將廁所窗關上，甚至封死，有窗等於無窗。

事實上，懷疑出現渠管播毒問題的淘大花園、長康邨及富亨邨都早於1997年前落成，不屬於「黑廁」設計。當中淘大及富亨的個案，專家更懷疑病毒是經由大廈天井或屋頂排氣口排出，再通過廁所或廚房的窗戶倒灌入不同單位，若採用「黑廁」反而未必有同類問題。部分業界人士就認為，與其針對及禁止「黑廁」，不如先做好現有樓宇的渠管清潔和維修保養，在防疫方面的效果將更大。

亦有業界建議，除了取締「黑廁」，當局同時應強制擴闊天井及樓與樓之間的距離，避免透過窗戶播毒，這無疑是最理想的做法，但最後又回到需要更多土地及「地從何來」的問題。香港若有多餘的土地空間，應優先用於擴闊天井還是用作住人呢？對於僅有能力租住狹小劏房或購買納米樓的市民，取締「黑廁」是否變相將他們趕絕？歸根究柢，加大、加快土地房屋供應，才是解決香港大部分問題的根本方法！

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]