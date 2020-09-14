陳大為：Don't fight the Fed？ 未必！

J.C. Penney或成重組新模式

這個deal算是止到血，可能對其他也在水深火熱，甚至命縣一線的公司也有示範作用，興許能多幾家公司吊到鹽水，或令失業率在帳面上有改善。然而，這些重整背後，始終意味要省成本，炒人是少不免。此外，注資的機構，不論是公司、投資機構，還是銀行，都要冒着壞帳或至少即時撥備增加的風險。鑑於此等機構不少，必然減弱銀行的流動性之餘又增加風險。結果銀行對其他新興企業的投資會「就住就住」，拖慢復蘇。

等等：我們有聯儲局，有零息和負利率，有QE和OT，一招「大海無量」，銀行和laymen都大把錢，用作投資和消費。而且，大海無量一到，股市必勝，沽家遁逃。不是有句話叫：don't fight the Fed麼？有Fed在，使乜驚呀？

銀行放貸「就住就住」 拖慢復蘇

Really？根據過往數據，聯儲局總資產膨脹對銀行系統總貸款類資產的影響其實不能確定。銀行系統總貸款類資產一面收縮而聯儲局總資產卻不斷膨脹的case並非罕見。到底是因為持續泵錢令到銀行最終再增加貸款，還是純粹是市場自己穩定下來，無法僅憑此簡單圖表斷定。論理上，銀行多了便宜資本，應該借出更多才對。然而這還需要考慮市面的風險和回報為何，否則銀行容易得不償失。權衡risk-adverse or risk-taking，更大的影響來自短期——長期利率之間的息差。詳細請見《舊文要錢定要貨，現在還是將來》。

至於股市和央行泵錢的關係，就更有意思了。正路計，應該是央行泵錢後，股市就上升。停止泵錢後，則無法再升（卻不一定跌，可以橫行）。但實際上卻是case by case：在2009年金融海嘯後第一次股市大跌後泵錢，股市會在兩星期內見功。可是，過了這一次後，股市反而行先聯儲局泵錢約6個月至1年——總不會市場厲害到預早6個月到1年就知聯儲局將會做什麼吧，畢竟聯儲局的動作也只是「睇餸食飯」。而且，當經濟穩定後，泵錢與否再無效力，甚至連收縮時，股市一樣上升。

令銀行不執笠 放貸未必大增

換言之，大海無量對銀行的作用，主要是令其不會即時執笠，卻不會令其做更多貸款。對股市，除了第一次泵錢有反應外，之後與其說don't fight the Fed QE，不如說 don't fight the stock market。當然，Fed和市場協作出來的利率政策，影響反而更大。But，這可是有市場參與互動，而非由Fed一手主宰。

咁既情况，如果我知，Fed亦不會不知。誠如此，估計Fed會留定手等下一次的大跌兼有金融危機才QE。現時則只維持積極的利率政策。只是這樣，就好難期望經濟現時就進入復蘇時期，最好也只是穩定下來。股市則更有機會先有較大的調整。各位小心了。

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[陳大為 世界為觀]