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蔡金強 奧陸之聲

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蔡金強：中美博弈三部曲

【明報專訊】前一陣子，台灣的李登輝過世了，1990年代，小金人看台灣新聞很多，當時就覺得李登輝很像三國時期的司馬懿（日本戰國時期的德川家康也是一類人），雄才偉略而又極度隱忍，他們對成功的時間跨度不是一般人能比的，都是默默的，全心全意的，貌似心悅誠服的在一號人物旁邊效力。一旦一號人物倒下，已經再無人可以制約他們。

事實上鄧小平是很好的領會這箇中道理的，他提出的「韜光養晦」事實上就是司馬懿「忍功」的昇華。當然中國到最近五年十年也不是不再韜光養晦，雖有一定的「爭霸之心」顯露，可更多的還是美國比曹操/豐臣秀吉厲害，美國是有一套很成熟的機制鎖定他的霸權潛在競爭者的，嚴格上說，你無法躲。

中國被美鎖定 非戰之罪

很多人把今日美國對華的全面圍剿自責為「戰狼外交，或者一帶一路，或者終身制……」，不能說全無影響，可最大的還是美國(師承英國)是有一套完整而成熟的鎖定和對付競爭對手機制的，如果你有幸符合，那你就很不幸一定會被鎖定。中國必定被鎖定: 一，未來的10至15年，中國存在經濟總規模超過美國的可能（事實上只要接近60%就會行動)；二，中國還是非白人非基督教；三，中國更是共產主義。所以百分百中國是躲不過被鎖定的，所以大家可以批評外交部或者中央的一些行徑，水平不足等等，可這豈是戰不戰狼能決定的。　

所以這個鎖定是一個必然，只不過雙方，尤其中國很是措手不及的。對美國而言，僅僅在十幾年前，還非常自信地認為，中國經濟再有潛力，總規模超過自己也是遙遠甚至不可能的事，同時中國在價值觀和發展模式上將很快「皈依」美國和西方，可是後來的「911」和美國08年金融海嘯打了美國自己一個措手不及，十幾年就這麼過去了，然後中國這個少年就成長為今天的體型，一下子GDP 接近美國65%。而且十年內很可能超過美國，美國對此是嚴重缺乏心理準備的；對中國而言，幾年前中國也依然認為，未來幾十年世界格局還是一超多強的局面，自己外，還有歐盟和老毛子，應該不至於被美國鎖定為「霸權頭號挑戰者」，中國對此也嚴重缺乏心理準備。可誰想到歐盟2008年金融海嘯後比美國還傷得厲害，俄羅斯就更是嚴重不堪，除了武器和普京，其他已經完全退出世界爭霸舞台。所以，不幸的中國成了美國最大對手，那怕你不承認。　

一旦被美國鎖定，嚴格上你無法講和，你只能面對。歷史經驗表明，一個國家被英語民族(英國/美國)鎖定為「霸權頭號挑戰者」，如果自己意識不到或意識模糊，那就必將對這個國家造成巨大的災難。中國被鎖定，意味着美國主動挑起的中美博弈，將可能會大大升級，全方位，從貿易、科技、中國內政(煽動獨立)、金融、地緣政治，到意識形態。2018年的貿易戰是啟幕戰，2019年的香港是內政和煽動獨立戰，2020年是科技戰，意識形態戰，2021年可能是地緣政治戰(台海、印度的軍事衝突會有可能)，2021/2022年還有金融戰……你會發現一切都是有計劃的。

第一回合 中國敗得不多

第一回合貿易戰/香港暴動，美方沒大勝-從top-down去看，你就會明白去年香港的180天大暴動的莫名其妙和猛烈有其緣由，它只是大棋局的一步棋，可憐咱們七百萬人都成了一隻棋子。貿易戰中國應付得不錯，畢竟今年中國的出口數據說明一切；而香港暴動重創香港，可從本質上中國還是能緊緊控制住香港，第一回合，中國不算敗得很多。

第二回合科技戰/意識形態戰，中國被惡搞-今年美國重點是科技戰和意識形態戰，美國盡全力想搞倒華為，也會全面封鎖中國的高端芯片製造，從這角度看，中芯(0981)甚至小米(1810)頗為危險。阿里(9988)的雲計算也有一定危險。對這，中國可以應付的招不多，畢竟美國的長臂政策其他國家惹不起，中國在半導體方面短期無法突破，華為被打殘廢應該無法避免。其他中國高科技也將舉步維艱。而中國在世界也將被孤立成為一個「孤獨的巨人」，舉目盡是敵人。可2020年的新冠卻是一大插曲，新冠重創美國和幾乎所有國家經濟，中國算最堅挺的。此消彼長下，中國所有對手現在沒有一個不是身體弱不禁風，搖搖欲墜的，國內經濟都是接近崩盤。美國雖狂印錢，可美國經濟嚴格上無法應付一場跟中國全面決戰，如果全面決戰，中國雖打不過，美國打完經濟和國內矛盾也足以摧毀美國霸權，以後美國將喪失絕對霸權。新冠就算疫苗出來，全面搞定也必是2021年底的事，屆時，你都不知道印度、歐盟、巴西、中東這些國家經濟崩潰沒。這叫計劃趕不上變化，新冠下還有什麼封不封殺，你先扛過去再說吧！

第三回合，地緣戰爭或者金融戰：最困難時刻。2021/2022年美國將全力促進中國周邊地緣危機，尤其是台海危機和中印危機。中印衝突現在看着猛烈，小金人覺得明年第二季危險度最高，畢竟現在衝突地區很快將進入嚴寒，而且印度國內疫情接近失控。可就算明年中印衝突，還是可控，第一，中國應該有勝算，細節不論；第二，莫迪是政治梟雄，應該知道一旦印方輸了，他的下場就是尼赫魯。明後年最大危機將是台海，如果民進黨台獨公投，中國將極度被動，打還是不打？事實上考驗中方的大智慧，世界上有種東西叫懸而不打。反正現在台灣除沒改國號其他無異。等，司馬懿的哲學，你總有機會搞定他的。金融戰也是很有可能的，比如中概股的退市，比如香港聯繫匯率，甚至現在很多中國企業使用美元……可美元這東西，是美國所有霸權的重中之重，這是美國的全球鑄幣稅。弄這，也是掘自己根基。第三回合應該算中美博弈最高峰。放心，美國自己是不會跟你單挑的，這極度不符合他自己利益，而他所有的兄弟都歡迎他跟中國單挑。

地緣戰金融戰最困難

但是，中美關係的質變和小金人預測的衝突三部曲並不意味着世界末日，認為這場質變和博弈必將導致中美最後全面戰爭的觀點，是宿命論。　　

歷史地看，英語民族捍衛世界霸權中針對其他世界大國的戰略，總體而言是謹慎和保守的，因為任何重大的戰略失誤，都可能導致英語民族同被其鎖定的「頭號挑戰者」兩敗俱傷，其他力量中心「漁翁得利」獲得世界霸權的局面。過高估計英語民族的力量，同過低估計一樣都是危險的。按是否成功捍衛國家民族利益這個標準，卑斯麥、斯大林、毛澤東是與英語民族霸權博弈的成功者，拿破崙、威廉二世、希特勒、裕仁、戈爾巴喬夫則是失敗者。這其中的分別在於前者三位都是極盡圓滑，剛柔並濟，理想和現實主義並存。為博弈沒任何底線，隨時變線。而後者幾位都是剛猛有餘，彈性不足，要不就是單純幼稚。被英美直線線性消滅。

還是那句話，計劃趕不上變化，一個新冠對世界各國的經濟和社會打擊堪比二戰，這種態勢下，世界經濟已經是一個羸弱老人。未來幾年，美國肯定繼續加碼攻擊中國，可誰知道美國自己的狀態呢？美國明後年一場潛在金融危機機會不小。所以中美博弈是一場持久戰，美方主攻，中方主守。最後中國能否扛過這一劫，還看耐打能力，中國如果成功頂住了美國全方位的進攻，沒有重蹈蘇聯日本的覆轍；再者，一個強大的歐盟和俄羅斯也是我們應該祈禱的。隨着中美兩國綜合國力的日益接近，中美關係將可能迎來一個拐點，即美國認識到繼續升級博弈將極大損害而不是加強美國的世界地位，這時中美關係有可能在更加均衡穩定的基礎上得以重建，對這樣的前景，中國人必須堅信。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

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