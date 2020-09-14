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經濟
2020年9月14日星期一
環球數據前瞻
Wetland 3期加推45伙 折實均呎逼1.4萬 首推特色戶 藝里坊‧2號擬短期加推
新盤高開 嘉湖3日4成交
得寶1房月租9200元 重返4年前水平
白加道28號多按屋叫價5.5億 蝕使費放售
朗8三房955萬沽 3年半蝕使費離場
東驥龐寶林：港股亂象似2007年見頂前 開始考慮離場
DWS Sean Taylor：中資科技醫療 趁調整低吸
恒大和生圍建超級豪宅 恒地代勞修改規劃 近25萬呎全港最大
恒大汽車兩物管子企售金碧
證監關注網上騙案 研加強投資者教育
平保引入招商蛇口交易突煞停
內地4隻創業板ETF 本月22日掛牌
國務院：金融控股公司資本須逾50億
跟妻移民泰國 林景楠：生意兩邊走 阿布泰泰國入貨兼營物流 研拓移民顧問生意
助規劃辦公室削成本 理光：疫情下需求大
FoodWalker小辦手 助餐飲界採購食材
FundPark：疫情帶動 電商相關貸款佔比飈
路透：軟銀逾400億美元售晶片業務
螞蟻澄清：從未向曠視提供人臉數據
港企跨界合作把握疫市商機
LOST迷之密失：酒店房變遊戲場地
張兆聰：市場已定贏家 首推頤海海底撈
鄺翠玲：全職收租男重組資產助兒置業
環球數據前瞻
金子：美團反彈 留意購證18882
張兆聰：舊經濟股捱出頭 新地收息佳選
蔡金強：中美博弈三部曲
陳大為：Don't fight the Fed？ 未必！
謝偉銓：住宅「黑廁」設計應否取締？
家族資產管理辦公室吳瑞麟：散戶離場 入巿好時機
沈永年：中介售後服務最重要
陸振輝：人比人 比死人
趙海珠：儲局或加碼寬鬆 美元難脫弱勢
謝紹榮：衍生權證擴大股市波幅
陸振球：Workhorse小注博大贏
陸振球：打造大灣區世界級貨櫃碼頭
林少陽：反手做淡要三思
技術取勝：創科處上升軌之上
李聲揚：按揭壓測何時取消？
潘迪藍：美大選倘現爭議 影響股市有限
蘇沛豐：信義光能中線目標11.7元
李順威：期權波動言人人殊
轉數快日均40萬宗交易 較去年底飈1.4倍
新航「偽出國」航班 下月推出
劉思明：科技股玩完？升浪或未到一半
何啟聰：新經濟股拾升勢 美團購22961
周國威：科技股蓄勢反彈 吼騰訊阿里小米
摩根大通亞洲：看好跨國龍頭科技股 留意納指認購證
周顯：回應侵犯者 須以儆效尤
何國良：亞洲股市表現 美大選後勝選前
何濼生：美國在走下坡
王弼：軟銀屈爆機 納指散水道指強
曾淵滄：納指急挫 華爾街下馬威
湯文亮：名正言順的起底
陳永傑：公屋上樓時間坐五望六
廖偉強：不迷信科技 做好管理
布少明：下季豪宅料「旺上加旺」
李志成：新居屋爭崩頭 不如二手尋寶
九龍塘雋睿入場豪宅 享獅子山景
海濱花園價量齊升 均呎重返1.3萬
景順香港麥劍豪：風險升溫 強積金宜減股換債
環球數據前瞻
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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Wetland 3期加推45伙 折實均呎逼1.4萬 首推特色戶 藝里坊‧2號擬短期加推
新盤高開 嘉湖3日4成交
得寶1房月租9200元 重返4年前水平
白加道28號多按屋叫價5.5億 蝕使費放售
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跟妻移民泰國 林景楠：生意兩邊走 阿布泰泰國入貨兼營物流 研拓移民顧問生意
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環球數據前瞻
金子：美團反彈 留意購證18882
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家族資產管理辦公室吳瑞麟：散戶離場 入巿好時機
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趙海珠：儲局或加碼寬鬆 美元難脫弱勢
謝紹榮：衍生權證擴大股市波幅
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轉數快日均40萬宗交易 較去年底飈1.4倍
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何國良：亞洲股市表現 美大選後勝選前
何濼生：美國在走下坡
王弼：軟銀屈爆機 納指散水道指強
曾淵滄：納指急挫 華爾街下馬威
湯文亮：名正言順的起底
陳永傑：公屋上樓時間坐五望六
廖偉強：不迷信科技 做好管理
布少明：下季豪宅料「旺上加旺」
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九龍塘雋睿入場豪宅 享獅子山景
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