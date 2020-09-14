經濟
鄺翠玲 理財信箱

鄺翠玲：全職收租男重組資產助兒置業

【明報專訊】David的想法是兒子應三十而立，要結婚置業，以30歲為一個重要關口，所以仍有6年時間準備資金。若將其中一幢出租物業讓給兒子，好處是他不需再張羅，但壞處是只餘下每月1.75萬元的淨收入，令自己入不敷支，是一個不理想的做法！

既然仍有時間，兒子給的家用基本上不需應用，筆者認為大可把資金儲下來，若將每月3000元家用投入投資增值，假設每年平均回報6%，那麼6年後可滾存至約26萬元，雖說銀碼不大，但也是兒子努力的成果。

當然26萬元能「上車」，在現時是近乎天方夜譚，如6年後兒子本身仍未儲蓄到足夠彈藥，筆者建議可將其中一幢物業放售：假設可賣得1000萬元，可考慮分配200萬元予兒子，餘下可改購高息儲蓄保險；這保險項目以有一定年期、擁有較高保證派息、中途可提供提款功能的更佳！若以16年為增值期限，期滿時料可得到約70%回報，其中逾八成為保證回報，在第10年更可領取約一半本金以作應急用途，提供一定的套現能力。

現時資產組合內只有香港物業，風險管理（單一資產類、單一市場）是另一個大隱憂，David可考慮將部分現金，現時就投入收息項目，坊間有些可提供5年共15%保證回報的方案，在現時低息環境，定期存款利率低得要命的情况下，也算是不錯的選擇！如風險承受能力較高的話，也可將部分放到收息股/高息債券基金等，既維持一定的變現能力，也有一定的收息功能。

資產過分集中物業有隱憂

筆者作為一名母親，完全明白「長憂九十九」是什麼的心情，David暗中為兒子每月儲蓄/增值3000元，是一個理想做法（畢竟David暫時也不需動用這筆錢），但兒子也應主動為自己盤算，否則三十而立去置業，也恍似是父母置業，自己完全沒參與！筆者建議David要與兒子商討一些實際而恒常的儲蓄計劃，每月2000、3000元也好，最重要是自己有目標、責任感，身體力行，養成正確的理財/消費/儲蓄模式。坦白說他可能另有其他目標，但也需要資金才能成事，所以他的參與和承諾才是致勝關鍵！

（免責聲明：本文章所列之年利率僅供參考，實際計劃之回報率可高於或低於本文章內所列之數字，並會以保單簽發時有效的年利率為準。有關計劃條款及細則，以保險公司提供的資料為準。本文章內容只供參考用途，並屬於作者之個人意見，並不保證所有資料準確無誤，亦不構成任何投資或服務之推介、邀約或游說。投資涉及風險，基金價格可跌可升，過去表現並不代表將來表現。）

美聯金融集團高級副總裁-CFPCM

[鄺翠玲 理財信箱]

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