張兆聰：市場已定贏家 首推頤海海底撈

納指前周衝高回落開始轉向，上周二大幅低開、嘗試收復失地但失敗；周三大幅回升，好像雨過天晴；周四先升後急挫；周五先升再急挫，破底後又跌幅收窄。全周走勢反覆，但跌幅基本上在周二已出現，此後是上衝下洗。科技股可能是多年來最擁擠的交易之一，路透社上周報道Facebook、Adobe等大型科技股出現期權大手平倉，疑似是軟銀離場，但問題是大跌後，大家又會否立即回馬槍全力加碼？從市場成交來看，大家寧願觀望。

科技股短期走勢肯定差，本周二會是TikTok的出售限期，華府9月20日將公布制裁微信的詳情，大家都有戒心。利好方面則有螞蟻集團準備上市，大行一定要護航力撐大市。恒生科技股指數短期升跌很難估，可能因螞蟻上市而快速見底再拉升，又或者納指持續疲弱，結果科技股指數在上周低位整固後向下突破，甚至升不起跌不落，進入牛皮市也有可能。既然科技股短期走勢難以判斷，倒不如轉戰其他板塊。

科技股短線走勢難料 可轉戰其他板塊

上周買入的春秋航空無功而回，但該股也未有跟隨中港股市回落，港股3隻航空股也上升。整體上，內需股、消費股還是比較受到青睞，既不受美國打壓影響，內地消費市道也將逐漸回升。最強勢的首推海底撈（6862）和頤海（1579），後者尤其強勢，市盈率已達100倍。

股票市場數十年來都重視估值，但近5年則明顯有變，很多龍頭優質股過百倍市盈率已成為常態。是否合理？筆者不知，但市場的玩法就是這樣。中泰證券首席經濟學家李迅雷近期統計，醫藥生物行業的大市值股票（行業營收排名前30%）的市盈率中位數為61.7倍，市淨率為10.8倍；食品飲料行業的PE為57.3倍，PB為12.5倍，電子的PE為55.3倍，PB為6.5倍。銀行業的PE只有5.7倍，PB只有0.7倍。房地產業的PE只有6.9倍，PB只有1.2倍，均處在歷史估值水平的極低位置。

不受美國打壓 內需消費股受青睞

股票市場沒有合理不合理，只有正確不正確，正確的定義就是賺錢。現在的機制是市場自動幫大家篩選，贏家就是市盈率過百倍，愈升愈有。現在才買是否太遲？很可能，但筆者不打算去估頂估底，本周會沽出新創建（0659）、盈富（2800），買入1000股海底撈。

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