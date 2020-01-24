經濟

LOST迷之密失：酒店房變遊戲場地

【明報專訊】「將酒店房變成密室逃脫遊戲場地，就是我們在疫情之下的佳作。」LOST迷之密失共同創辦人胡滿園說話時，身處美麗華酒店的一間房間內，現場已經改裝成以亞馬遜森林為主題的密室逃脫遊戲場地。

由2月開始，訪港遊客人數大減，酒店業很需要吸引本地家庭客入住，即Staycation，這就是美麗華酒店和LOST迷之密失合作的原因。

一晚酒店房連密室逃脫888元起

美麗華酒店在6月醞釀將17樓全層改裝成為潮流娛樂活動設施，以吸引本地家庭客。到7月底，其中幾間房完成裝修，包括密室逃脫遊戲房間、飛鏢房、私人影院等。到8月24日開始宣傳和接受預訂，一晚雙人房包早餐和密室逃脫遊戲周日至周四收費為888元，周五及周六為1038元。訪問當日，該層樓正在改裝電玩房、跳舞房、室內迷你籃球場等。

胡滿園表示，繼美麗華酒店之後，有幾家本地及台灣酒店正在商討，以同一形式合作。他又表示，LOST迷之密失於2013年10月開業，現時全球有14間分店，其中12間為直營店，兩間為加盟店。他們設計密室逃脫遊戲時，不使用驚嚇元素，反而是強調STEM和歷史元素。以往曾根據真實事件，設計過天才囚犯逃獄及鑽石失竊案等主題場景。

遊戲「到會服務」按客戶要求訂做

這次為美麗華酒店設計亞馬遜森林主題的密室逃脫遊戲，也是根據傳說來改編，並加入一些科學元素。例如，參加者需要運用光學原理，如反射、用紫外光照射等，才能看到指令。公司最初於2017年為一個高爾夫球會首次提供密室逃脫遊戲的「到會服務」，即是將現場改裝成短期場地，主題和遊戲設計根據客戶要求度身訂做。由去年中開始，這種查詢明顯增加，合作過的客戶包括商場、學校及公營機構。

公司現正和一家旅遊業機構商討，計劃明年3月在鴨脷洲設立戶外密室逃脫遊戲場地，希望屆時疫情已過去，設施可以協助吸引外國遊客。

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