螞蟻澄清：從未向曠視提供人臉數據

螞蟻澄清，集團與曠視的合作從未與李開復有接觸；亦從未提供人臉數據給曠視。集團指，過往雙方合作僅限於獲曠視授權其圖像識別算法能力供螞蟻單獨部署和使用，不涉及數據共享和傳輸，現已無相關業務合作。

指從未與李開復有接觸

螞蟻重申，「數據安全和保護私隱是公司的生命線」，遵守法律法規、遵循用戶明確授權原則和最小化原則，是採集、留存和使用數據的3條紅線，任何時候都不會違背。

曠視方面亦發出聲明，表示與客戶合作的過程中，尊重並致力確保數據安全，公司不掌握、也不會主動收集終端用戶的個人資料。

曠視：不會主動收集終端用戶個人資料

今次事件源於李開復日前出席內地HICOOL全球創業者峰會時稱，自己在早期幫助曠視尋找美圖和螞蟻等合作伙伴，讓他們拿到大量人臉數據，協助分析各行業怎麼切入，並在隨後的摸索過程中，找到幾個有價值的商業化方向。