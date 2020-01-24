經濟

路透：軟銀逾400億美元售晶片業務

【明報專訊】據路透社報導，SoftBank（軟銀）將以超過400億美元將英國晶片設計公司ARM 出售給美國晶片商Nvidia。路透引述多名消息人士指，Nvidia可能在周一（14日）宣布以現金和股票方式收購ARM ，而軟銀將成為Nvidia 的最大股東。

若交易成功，這將成為半導體行業歷史以來最大的一筆交易。

若交易成功 將成半導體行業歷來最大交易

軟銀於2016年以320億美元收購ARM，軟銀創始人孫正義在四年前收購時，曾表示該公司是「日本科技公司未來發展的關鍵」。路透更指，雖然Nvidia今次收購出價較軟銀四年前更高，但也反映ARM 在軟銀下的增長表現落後大市。

ARM將改變Nvidia的產品陣容

早前《華爾街日報》報導指， 軟銀出售ARM 的直接原因是去年錄得巨額虧損，當中包括來自 WeWork 在內的多項投資計劃失利，導致軟銀出現約 125 億美元的營運虧損，若出售 ARM 成功，可為軟銀帶來不少金流。

路透指，Nvidia最近取代Intel，成為全球最有價值的晶片製造商。而是次的交易更有助Nvidia進一步鞏固在半導體行業的地位。Nvidia一直專注於高端晶片市場，以數據密集型為主，主要出售給電腦遊戲玩家，科學研究人員，人工智能和自動駕駛汽車開發商等。而是次交易，Nvidia將可以在移動設備之外，擴張至更廣泛的應用範圍，例如數據中心和電腦。

相關字詞﹕晶片業務 軟銀集團（SoftBank）

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