經濟

FundPark：疫情帶動 電商相關貸款佔比飈

【明報專訊】新冠肺炎疫情在全球蔓延，本港以至中國的貿易額按年下跌，不過同時卻帶動電商相關企業的貸款需求。主要經營貿易融資的網上融資平台FundPark聯合創辦人兼首席執行官孫慧來表示，今年疫情帶動下，電商相關貸款佔比由去年初約四成升至近期約佔七成，而截至今年6月底止12個月貸款額，更按年上升了3倍。

孫慧來:貸款額按年升3倍

FundPark為貸款平台，在接收中小企貸款要求後負責審批和釐定利率，貸款資金則由基金、銀行等提供。目前FundPark的貸款客戶主要在電商平台開店，或向在電商平台供貨的企業，包括貨物進出口商戶，規模在電商企業內屬於中至大型。

孫惠來指，公司自去年開始着重發展電商相關業務，今年經濟受疫情影響放緩，但電商卻跑贏整體經濟，因此會更偏重電商業務。今年6月，FundPark與菜鳥和內地銀行合作，提供約21億元貸款額度，經FundPark進行貸款申請評估，向菜鳥的電商客戶放貸，客戶無需提交財務報表和擔保，可以獲得最多千萬港元貸款，菜鳥則會提供其銷售、庫存和現金流的數據，協助銀行和信貸平台管理貸款。

孫慧來表示，他們是「走前一步」接受以電子數據作審查貸款，不過現時香港本地銀行也逐漸接受，也有與他們商討合作。至於虛擬銀行未來或會推出以電子數據審批的商業貸款，孫慧來認為，FundPark專注於貿易融資，虛銀則可借助平台審批技術減省成本，可合作向中小企提供服務。

此外，今年銀行信貸損失撥備急升，惟孫惠來指，由於FundPark與電商合作接駁數據，得到更適切、實時的數據，可更全面地監控相關貸款風險。

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