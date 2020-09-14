FoodWalker小辦手 助餐飲界採購食材

設B2B餐飲食材平台

廖明軒指出，傳統餐飲業若要尋求另類食材開發新餐單不易，在疫情期間因為未能在晚市營業而急需轉型，卻一時三刻未能找到相應食材配合。「FoodWalker小辦手」從中見證餐飲業採購食材的變化。在2、3月份疫情未太嚴重時，他表示，業界對下單採購火鍋及肉類食品需求最多，後來明顯減少，隨着限聚令落實，對供應午市的預煮食品及簡單食材需求增加。他們隨之相應和從事預煮的食品工廠洽商及做好包裝，供應餐飲業。很多酒樓期間暫停晚市同時，亦改向他們採購小籠包等食品，減省自家製作及節流。甜品店亦經他們的平台尋求可供製作熟食的食材，擴濶餐單。餐飲業下單的頻率及數量不及過往，採購的食品種類卻較前增加。

現時和「FoodWalker小辦手」合作的餐廳數目逾100間，廖明軒稱，活躍用家約60至70家，通常會每隔兩日或每周下單，和他們有聯繫的供應商則超過50個。下一步他們擬開發手機Apps，讓餐飲業使用時更加方便。