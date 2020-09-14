助規劃辦公室削成本 理光：疫情下需求大

智能化方案相關生意按年升5倍

嚴創基指出，企業日益注重減省重複工序及提升自動化，理光目前開發的智能化工作間、業務流程及數碼設備方案，發展成「3Smarts 智能工作間服務」，促成員工實現到任何地方工作，及從遠端接達公司的資源。同時其自6月中起推出網絡營運中心（NOC），幫助用戶監察網絡流量有否異常、偵測保安漏洞，及提供遠端支援。他指，在疫情期間，客戶對「3Smarts 智能工作間服務」及NOC等新方案的需求，按年大增五倍。

以他所見，大機構、經營不同地盤的建築公司及外國零售連鎖店，對外判運作予NOC及電郵寄存尤有需求。中小企亦對智能化業務流程、資訊科技管理、雲端備份及加添防火牆等需求，亦愈來愈多。理光因應提供隨用隨付方案，例如在指定時間提供特定數量設備，按月計費，中小企因此不用花費自資採購設備。

採智能工作間方案 料可多省10%人手

若以服務客戶樓面1萬至5萬平方呎為例，嚴創基說：「採用智能工作間方案後，料可減省三成租用樓面」。若同時使用流程自動化方案減省處理重複文件工序，料可多省10%人手。該等方案所需成本與翻新裝修支出相若，外判資訊科技運作給NOC後，亦可減省20%至30%資訊科技系統維護費用，亦可確保在非辦公時間獲技術支援。

隨着人工智能及物聯網的發展，他稱理光將開發更多量度健康指標功能，利用大數據提升預測能力，而5G技術逐漸普及則令更多遠端的工作變得可能，令設備變得更輕更細同時，最終減省費用。