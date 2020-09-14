經濟
是去是留系列之四

跟妻移民泰國 林景楠：生意兩邊走 阿布泰泰國入貨兼營物流 研拓移民顧問生意

【明報專訊】五年前的一場反水貨客示威，造就阿布泰生活百貨老闆林景楠轉行營商。歷經過去一年社會動盪後，妻子為泰籍的他決定移民泰國，甚至研究發展泰國的投資移民業務。林景楠表示，港人移民需求大增，除因近年香港社會及政治環境轉變，香港節奏急速、生活指數高亦是重要原因，但他坦言開設投資移民顧問公司僅為初步構思，新業務的開展亦需視乎疫情發展及時機。

明報記者 溫藹紅

林景楠自2015年遭海關解僱後，翌年與太太一起創辦阿布泰。在經歷過去一年的社會動盪後，林景楠於今年初決定移民泰國。他表示，香港樓價高企兼居住環境擠迫，自己目前亦只是「蝸居」在租住單位，相對之下泰國居住環境更加舒適，雖然他因疫情押後移民，但他未有改變移民的想法，甚至打算發展泰國移民顧問業務。

林景楠稱「移民泰國不代表我放棄香港」，強調相信不論港人到任何國家或地方生活，都有其本身的價值，「香港人永遠是香港人」。

他認為，移民是「當你覺得另一個地方，較現時的居住地更適宜居住，不論環境、氣候、政治、社會等原因」，近年本地政治及社會環境的轉變，令很多港人萌生移民想法，他覺得作為較熟悉泰國的商人，可以為有意長居泰國港人，包辦「一條龍」移民服務。他的初步構思是幫助港人先認識及了解泰國生活，繼而再「搵地方落腳」，再協助適應日常生活及家庭教育等。不過，他坦言移民涉及「睇樓」及體驗當地生活，需待至疫情好轉後，才是移民業務開展的時機。

移民需尊重及融入當地文化

疫情爆發前，林景楠曾在泰國居住三個月，他覺得可以「見到香港人想要嘅嘢」、即Work-life Balance（工作生活平衡）。他笑指，「香港人行路行到跑咁款，但去到泰國跑唔郁，好熱㗎喎」，港人移居要適應生活節奏放慢、語言溝通帶來的挑戰，而且不論移居至何地，都應尊重及融入當地文化。提到泰國的好處，他說物價消費指數相對較低，而且鄰近香港，又提到當年追求太太時亦經常即日往返兩地，笑言「放工就過去，食完飯就飛返嚟」。現時阿布泰在泰國亦設有辦公室及物流中心，因此對他而言，移民亦有利他繼續發展生意，亦方便他照顧家人。

強制式教育 未必適合所有家庭

談及家庭，縱使面戴口罩仍可見他眼露笑意。林景楠與太太結婚五年，現時育有兩女，今年5歲的大女兒正在泰國就讀國際學校，次女則剛出生約三個月。他在訪問中笑言自己其實「好窮」，但他認為，讓子女在國際學校讀書，有助擴闊眼界，同時當地入讀國際學校門檻亦相對香港較低。他坦言，這個決定「並非代表香港的教育不好」，但由政府安排的強制式教育，未必適合所有家庭。

林景楠又提到，早前看到香港首富李嘉誠在英國倫敦斥資興建大型樓盤的新聞，被外界形容是「香港城」，令他想到「如果可以都希望（泰國）可以有一個類似唐人街（Chinatown）的地方」，建立一個移居港人集中居住的社區，將香港比較優秀的資源及文化，帶到另一個地方。

他表示，這個僅是初步想法，但會透過阿布泰接觸與聯絡更多不同團體、機構、商家、投資者甚或是政府，期望可獲得部分支援或幫助嘗試實現計劃。

[是去是留系列之四]

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