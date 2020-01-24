內地4隻創業板ETF 本月22日掛牌

【明報專訊】據內媒報道，中國證監會已批准4隻科創板50交易所買賣基金（ETF）的發行，已獲批文的基金公司分別為華夏、華泰柏瑞、工銀瑞信及易方達。報道引述多名業界人士指，首批獲准發行的科創50 ETF預計在明天（15日）發布招募說明書、基金份額發售公告，以及基金合同等法律文件，並將於下周二（22日）掛牌發售。
招募說明書料明發布
報道指，該4家基金公司將盡快啟動新基金的發售工作，目前正在積極開展新產品的發行預熱和檔期安排，有業界人士分析指，作為市場上首批科創板指數創新產品，獲批公募會十分重視該ETF的發售工作，預計各家基金公司將盡快發行。
報道又引述一家公募市場部負責人透露，在產品快速發行的預熱下，多家基金公司已經開始積極籌備，並將會通過線下路演、網上直播、投資者教育等多種形式，展現科創50指數的投資價值和各家公募的產品管理優勢。
報道又引述多名業界人士指，借鑑此前科創主題基金和泛科技ETF的發行，曾設置募集上限的做法，認為首批科創板50 ETF可能會保持有關傳統，亦設置募集規模上限，認為若首批ETF限售發行，預計其募集也會較順利；又指科創板指數基金，在全市場產品具有稀缺性，而且科創板50指數於今年錄得不錯漲幅，相信較好的「賺錢效應」對資金亦會有吸引力。