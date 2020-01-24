內地4隻創業板ETF 本月22日掛牌

招募說明書料明發布

報道指，該4家基金公司將盡快啟動新基金的發售工作，目前正在積極開展新產品的發行預熱和檔期安排，有業界人士分析指，作為市場上首批科創板指數創新產品，獲批公募會十分重視該ETF的發售工作，預計各家基金公司將盡快發行。

報道又引述一家公募市場部負責人透露，在產品快速發行的預熱下，多家基金公司已經開始積極籌備，並將會通過線下路演、網上直播、投資者教育等多種形式，展現科創50指數的投資價值和各家公募的產品管理優勢。

報道又引述多名業界人士指，借鑑此前科創主題基金和泛科技ETF的發行，曾設置募集上限的做法，認為首批科創板50 ETF可能會保持有關傳統，亦設置募集規模上限，認為若首批ETF限售發行，預計其募集也會較順利；又指科創板指數基金，在全市場產品具有稀缺性，而且科創板50指數於今年錄得不錯漲幅，相信較好的「賺錢效應」對資金亦會有吸引力。