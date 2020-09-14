經濟

證監關注網上騙案 研加強投資者教育

【明報專訊】警方介入調查壹傳媒（0282）事件惹來關注，惟此前與股票投資相關的網上騙案大行其道，卻暫未見介入。消息指證監會近期非常關注相關騙案，正研究短期內加強呼籲散戶小心免墮騙局，惟據了解，由於這些騙案性質屬於欺詐，證監很大程度上只能透過發新聞稿，或其他途徑加強投資者教育，執法方面則應屬警方調查範疇。

暫未見警公布介入「微信女」個案

近年由「微信女」單對單向散戶放假消息，不同社交平台上出現大量Telegram群組連結，向投資者散布投資「貼士」欺騙散戶，當中不少群組更假冒著名股評人或新聞媒體「放料」，情况日益氾濫。據消息指，證監今年已接獲大量相關投訴，加上有個別細價股出現單日大幅插水現象，因此非常關注事件，計劃加強提醒投資者提防騙案，以及研究加強相關投資者教育。

今年曾發生不少細價股單日暴跌個案，不少都疑似涉及有騙徒先在低位收集細價股股份，然後在不同的社交平台上，用不同說辭誘使散戶買入推高股價，進而乘機趁高大量沽出令股價急瀉。今年部分細價股如深藍科技（1950）、途屹控股（1701），及生興控股（1472）都被指與這類群組有關。

黃國英遭偽冒開群組 登報澄清

值得留意的是，近期騙案更有惡化迹象，不斷在社交平台財經相關專頁留下群組連結引設投資者「入局」，著名股評人黃國英亦是受害者之一，早前他已在報章上刊登聲明，指有人偽冒他開設投資群組。

有業內人士指出，證監會主要是根據《證券及期貨條例》對「虛假市場」或「內幕消息」執法，前者主要是俗稱「搭棚」的虛假交易，透過左手交右手製造成交；後者則是透過獲得上市公司相關內幕消息買賣股份獲利。但由於「微信女」等騙案均與兩者大多無關，性質屬於詐騙案件，實際應屬警方調查範疇，證監職能上難以干預，惟至今仍未見警方公布有相關調查。

相關字詞﹕搭棚 警方 調查 證監會 微信女

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