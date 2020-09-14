經濟

恒大和生圍建超級豪宅 恒地代勞修改規劃 近25萬呎全港最大

【明報專訊】恒基地產（0012）於今年1月就和生圍項目遞交新規劃，據本報上周報道，由於地皮去年已售予恒大（3333），意味新規劃或為恒大「主意」。本報查找2015年原已獲批的圖則與新規劃比較，兩份規劃雖然都以洋房為主，但最大分別是新規劃中位於中央的超級豪宅並不在舊有規劃當中。以豪宅面積近25萬方呎計算，甚至較香港首富、長和系創辦人李嘉誠大宅大超過十倍。

洋房數目減33%至268幢

根據恒地在2015年的舊有規劃，項目原來設計為興建400幢三至四層高的洋房，容積比率為0.49倍。新規劃容積比率維持約0.4倍，增加項目內的綠化設施及休憩用地，惟洋房數目卻減少33%至268幢，當中最大分別是項目中央改為興建一幢超級豪宅，是恒大接手地皮後的最大改變。

據規劃文件，該幢超級豪宅設有8間套房及工人套房，附設大花園、私人泳池及流水裝飾等，面積約24.6萬方呎；項目268幢洋房，分為213幢三層戶型洋房，以及55幢兩層戶型洋房，撇除當中唯一的超級豪宅，每幢平均面積則逾2700方呎。

城規會文件顯示，地皮面積223.25萬方呎，當中包括濕地51.02萬方呎，濕地保育問題過去亦一直備受關注。恒地在修訂文件中指出，今次更改主要是涉及住宅佈局，並不影響過去批准的發展密度及濕地修復區。

與本地富豪相比，香港首富李嘉誠居住的深水灣道大宅面積約1.8萬方呎，至於部分在港擁有豪宅的內地富豪，騰訊（0700）主席馬化騰擁有的石澳大浪灣道大屋，面積則約2.2萬呎，意味這幢面積近25萬方呎的超級豪宅，將會成為目前全港面積最大的洋房。本報曾向恒大查詢，大宅會否供恒大主席許家印自住，暫未回覆。許家印目前在山頂布力徑亦擁有一幢豪宅，面積逾6000方呎。

恒地提供按揭貸款 或涉33億

值得留意的是，今次恒地的「售後服務」除協助恒大更改項目規劃外，更提供地皮按揭貸款。據公司註冊署文件，向恒大提供貸款的公司BROADWIN INT'L LIMITED，資料顯示為恒地屬下子公司，惟文件沒有披露金額。以恒大斥資約47億元買地，以及發展商買地一般向銀行提取約七成按揭貸款計，借款金額或接近33億元。

明報記者

相關字詞﹕李嘉誠 許家印 恒地 和生圍 恒大

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