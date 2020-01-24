DWS Sean Taylor：中資科技醫療 趁調整低吸

Taylor指出，即使過去幾個月環球經濟經歷前所未見的衰退，惟受惠於央行寬鬆的貨幣政策，股市期內卻顯著向好，因此目前股市估值偏高，一旦出現某些壞消息或技術因素，像過去兩星期般有所調整屬正常，可以視為健康調整。

即使經過近日的調整，MSCI中國指數今年以來仍上升近13%，屬全球主要股市中表現最佳，而MSCI韓國指數亦錄得7.3%的升幅，Taylor分析，不論中國或韓國均是控制新冠肺炎疫情比較理想的國家，而且具備一定科技實力，故此兩國股市表現跑出屬合理，「若個別國家不能夠控制疫情，要繼續實施居家令，經濟又怎可能會有增長呢？而且由科技引領經濟增長是大勢所趨」。

中國藉科技引領增長 今明年經濟跑贏全球

Taylor表示，DWS預測今年中國經濟按年增長2%，而明年增長更會加快至8.5%，在全球主要經濟體中表現最佳（見表），並且該行可能上調有關預測，原因是中國經濟表現的確相當不錯；他舉例，中國現正在營業的餐廳數目及訂單數目，已超過1月初疫情曝光前（圖1），此舉大大利好消費及就業，背後有賴於大數據及人工智能等科技的支持。

事實上，資深投資者曾淵滄早前出席本報活動時透露，他在今年首季以每股約100元買入美團（3690，圖2），原因是該內地最大外賣平台會以人工智能制定送餐員的路線，此舉可以提升效率，搶走競爭對手的訂單，從而增加市佔率。

而當美團現時佔全國餐飲市場一定佔有率，便可以大數據分析內地消費者飲食口味的變化，從而指引上游產業需要養殖多少豬雞牛羊，效率非常高，在此一商業模式上，美團是中國「一哥」，中國則領先全球。

疫市績優股 跌一成可吸

Taylor強調，盈利是中長期決定股價表現的關鍵因素，部分中資科技股及醫療股早前股價表現強勁，原因是其在疫情期間交出理想的盈利成績表，向前望的話，只要中國經濟增長繼續向好，有關股份盈利繼續有表現，股價出現5%至10%調整便是低吸良機。

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